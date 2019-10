ROG Strix Carry, un mouse con una doppia anima

ROG Strix Carry costa 75 euro ed è un mouse leggere e di dimensioni contenute con una doppia anima: secondo Asus va bene sia per lavorare che per giocare.

Asus ha annunciato un nuovo mouse pensato per il gioco e la produttività in movimento, il ROG Strix Carry. La nuova proposta della famiglia ROG, serie dedicata ai videogiocatori appassionati, ha dimensioni ridotte e compatte, ed un peso di soli 120 grammi con batterie incluse.

Il mouse supporta due tipi di connessione: Bluetooth (garantisce un’autonomia superiore a 300 ore) oppure wireless a 2,4 GHz, dedicata alle sessioni di gioco intense e in grado di offrire un’autonomia di 200 ore e una latenza di 1 millisecondo.

Per quanto riguarda la scheda tecnica, il mouse monta un sensore Pixart PMW3330 che raggiunge i 7200 DPI. La sensibilità può essere regolata grazie a un tasto dedicato, in base ai livelli preimpostati.

Sono presenti inoltre due switch Omron sotto i tasti principali destro e sinistro, garantiti fino a 50 milioni di click, ma che possono essere facilmente sostituiti per avere un feedback diverso rispetto a quello scelto da Asus.

Il mouse è inoltre compatibile con il software di Asus ROG Armony, che permette di gestire in maniera intuitiva le impostazioni del sensore e la mappatura completa dei tasti, oltre ad offrire la possibilità di monitorare il livello di carica, impostare macro, salvare profili diversi o associare un profilo a seconda dell’applicazione utilizzata.

Come premesso in apertura, il ROG Strix Carry è pensato per il trasporto e l’utilizzo in mobilità, per questa ragione Asus ha incluso in confezione una custodia rigida premium per prevenire i danni che il mouse potrebbe subire in viaggio. Il mouse è già disponibile sul sito Asus e presso i rivenditori ufficiali al prezzo di 74,90 euro.