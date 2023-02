Asus ROG è uno dei brand più famosi quando si parla di periferiche da gaming, con centinaia di prodotti tra cui scegliere e fasce di prezzo che variano dall’economico al super costoso, ma (quasi) sempre accomunati dalla qualità ottima. Il nuovo Strix Impact III rientra nella prima delle due categorie, rappresentando un‘alternativa decisamente interessante per chi ha un budget limitato, ma desidera comunque un mouse performante e perfetto per giocare a qualsiasi genere.

ROG Strix Impact III, com’è fatto

Lo Strix Impact III migliora in tutto e per tutto rispetto al suo predecessore: troviamo infatti un sensore che arriva fino a 12.000 DPI rispetto ai 6.200 dello Strix Impact II, e un peso di appena 59 grammi anziché di 79. Parliamo quindi di un mouse leggerissimo, e che si presta perfettamente sia ai destrimani che ai mancini grazie al design semi-ambidestro; nella parte superiore è presente la classica rotella con luci RGB, mentre nel lato sinistro abbiamo due tasti, il tutto decorato con il logo di ROG, anch’esso retroilluminato.

Il mouse si collega al PC solo via cavo USB, il quale è lungo più che a sufficienza per permettere di collegarlo al set-up senza alcun problema. Con una lunghezza di appena 126 mm, lo Strix Impact III potrebbe risultare troppo piccolo per alcuni utenti, ma la forma si adatta ai diversi tipi di grip per assicurare comfort durante l’utilizzo, sia per quanto riguarda le task più “comuni”, che nel corso delle sessioni di gioco.

Sotto il mouse è presente invece un tastino per cambiare manualmente il valore dei DPI tra 4 cifre pre-impostate, con un range che va da 100 a 12.000; se volete però decidere nello specifico l’impostazione che preferite potrete farlo tramite Armoury Crate, programma dedicato di Asus dove avrete anche modo di scegliere il colore e il tipo di effetto delle luci RGB, oltre ad assegnare funzioni personalizzate ai 5 tasti programmabili (uniti allo scorrimento in su e in giù della rotella) e a modificare la frequenza di polling, che può andare da un minimo di 125 a un massimo di 1.000 Hz.

La nostra esperienza

Noi abbiamo avuto modo di testare lo Strix Impact III per diverse settimane, riscontrando un’ottima qualità: i click, oltre a non avere un suono fastidioso, sono altamente reattivi e precisi, permettendo di sfruttarlo in modo ottimale durante il gaming, anche nelle partite più frenetiche. Al tempo stesso, il mouse, complice il peso leggerissimo, scorre bene, mentre il design lo rende comodo anche dopo ore di utilizzo.

Essendo collegato via cavo, non abbiamo riscontrato alcun problema di compatibilità o collegamento; avendolo provato per qualche settimana, ovviamente non abbiamo avuto modo di testare la durabilità del mouse, ma Asus assicura nella pagina ufficiale del prodotto un ciclo vitale di 70 milioni di click. La possibilità di modificare i DPI manualmente senza dover aprire Armoury Crate rende comodo adattare il valore velocemente quando passiamo da un gioco all’altro nel caso in cui richiedano stili differenti, eliminando il doppio passaggio e facendoci così risparmiare tempo.

I materiali con cui è stato creato il mouse lo rendono piacevole sia esteticamente che al tatto, anche se, mentre nella parte superiore la plastica opaca è resistente alle impronte digitali, in quella inferiore il finish lucido lo rende molto più delicato. Dopo qualche giorno di utilizzo abbiamo infatti iniziato a riscontrare degli aloni, che dopo qualche mese potrebbero portare a una consumazione della plastica visibile anche dopo aver pulito il prodotto.

Considerando che il suo prezzo di listino è inferiore ai 100,00€, si tratta di un prodotto davvero intrigante e che permette di avere tra le mani un ottimo mouse senza dover spendere cifre astronomiche. Chiaramente il budget inferiore comporta, per esempio, una quantità ridotta di tasti programmabili, ma se non avete grosse esigenze e desiderate semplicemente una periferica da gaming che vi sappia supportare in ogni tipo di gioco offrendovi il giusto compromesso tra costo ridotto e performance, il nuovo arrivato in casa ROG fa sicuramente al caso vostro.