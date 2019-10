ROG Throne Qi, il nuovo stand multifunzione per cuffie di Asus arriva in Italia

La divisione Republic of Gamers (ROG) di Asus porta in Italia il supporto multifunzione per cuffie ROG Throne Qi.

La divisione Republic of Gamers (ROG) di Asus ha annunciato l’arrivo in Italia del supporto multifunzione per cuffie ROG Throne Qi. Il nuovo stand della casa taiwanese è pensato per ridurre il disordine che solitamente si accumula sulle scrivanie e dispone di un DAC integrato, di una base di ricarica wireless Qi e di un sistema di illuminazione RGB.

Il design del supporto, come da tradizione, presenta angoli netti e linee pulite. C’è inoltre un sistema di illuminazione RGB a 18 zone controllabile dal software Aura Sync, che permette di personalizzare gli effetti di luce e sincronizzarli con altri device compatibili.

Per chiunque abbia la necessità di collegare le proprie cuffie via cavo, sia che queste utilizzino una porta USB-A che un jack audio tradizionale, all’interno del supporto c’è il DAC ESS 9118, un amplificatore e la tecnologia hyper-grounding proprietaria di Asus.

Per coloro che invece hanno necessità di caricare i propri device, Asus ha pensato di inserire due porte USB 3.1 e un’ampia base di ricarica wireless dove poter poggiare il proprio smartphone; per ricaricarlo è sufficiente che questo sia abilitato per la tecnologia Qi.

Grazie ad un LED dedicato è inoltre possibile conoscere il livello di carica del dispositivo senza dover accendere il device. Lo stand ROG Throne Qi è disponibile al prezzo consigliato di 149,90 euro IVA inclusa.