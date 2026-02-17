Scoprite il rivoluzionario 5G CPE 6 H165 su Amazon, il primo router al mondo con tecnologia MIMO 8×8 che raggiunge velocità straordinarie fino a 11,7 Gbps. Dotato di Wi-Fi 7 BE3600 e antenna ad alto guadagno da 12dBi, garantisce una copertura ottimale anche in aree remote. Ora disponibile a 339,99€ invece di 379,99€, con uno sconto dell'11%, perfetto per streaming 4K/8K e gaming AR/VR senza lag.

Router 5G, chi dovrebbe acquistarlo?

Il 5G CPE 6 H165 rappresenta la soluzione ideale per chi cerca prestazioni di rete senza compromessi in contesti dove la connessione via cavo non è disponibile o risulta insufficiente. Vi catturerà se vivete in zone rurali o remote, dove l'antenna ad alto guadagno da 12dBi fa la differenza garantendo un segnale stabile e potente anche distanti dalle stazioni base. Perfetto per professionisti del digitale, content creator e gamer che lavorano da remoto, questo router 5G-A trasforma qualsiasi location in un hub di connettività ad alte prestazioni, ideale per streaming 4K/8K, gaming AR/VR e trasferimento di file pesanti.

Con velocità teoriche fino a 11,7 Gbps e Wi-Fi 7 BE3600, questo dispositivo soddisfa le esigenze di famiglie numerose e piccoli uffici dove più dispositivi richiedono banda simultaneamente. La porta Ethernet 2,5GE e le multiple connettività lo rendono versatile per configurazioni complesse, mentre la tecnologia MIMO 8×8 garantisce latenza ultra-bassa essenziale per videoconferenze professionali e gaming competitivo. Con uno sconto dell'11% e una garanzia estesa di 30 mesi, rappresenta un investimento intelligente per chi vuole portare la propria connettività al livello successivo.

Il 5G CPE 6 H165 è il primo router al mondo con tecnologia MIMO 8×8, capace di raggiungere velocità fino a 11,7 Gbps in download. Dotato di Wi-Fi 7 BE3600 e porta Ethernet 2,5GE, integra un'antenna ad alto guadagno da 12dBi che si regola automaticamente per garantirvi copertura ottimale anche in zone remote.

Vedi offerta su Amazon