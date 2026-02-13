Il Brovi 5G CPE 5s è ora in offerta su Amazon a 169€. Questo innovativo router con SIM 5G vi permette di trasformare la connessione mobile in una rete Wi-Fi 6 AX3000 ultraveloce, con velocità di download fino a 3,6 Gbps. Dotato di antenna ad alto guadagno da 9 dBi, garantisce una copertura eccellente anche in zone con segnale debole. Perfetto per chi cerca prestazioni elevate a 169€, supporta fino a 128 dispositivi contemporaneamente.

Router 5G Brovi, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Brovi 5G CPE 5s è la soluzione ideale per chi cerca connettività domestica di ultima generazione senza vincoli di linea fissa. Questo router è perfetto per famiglie numerose o professionisti che lavorano da casa, capace di gestire fino a 128 dispositivi contemporaneamente grazie al Wi-Fi 6 AX3000. Vi sorprenderà particolarmente se vivete in zone non coperte da fibra ottica o se necessitate di una connessione veloce e affidabile per smart working, streaming in 4K, gaming online o videosorveglianza domestica. Con una velocità di download fino a 3,6 Gbps e upload di 500 Mbps, soddisfa brillantemente anche le esigenze più avanzate come applicazioni AR/VR o streaming live di contenuti.

Particolarmente consigliato per chi desidera semplicità d'uso e flessibilità: basta inserire una SIM 5G compatibile e il dispositivo è immediatamente operativo, senza complicate configurazioni. L'antenna ad alto guadagno da 9 dBi garantisce prestazioni ottimali anche in aree con segnale più debole, mentre la funzione Mesh+ permette di estendere la copertura in ogni angolo dell'abitazione. A soli 169€, rappresenta un investimento eccellente per chi vuole liberarsi dai vincoli delle connessioni tradizionali e abbracciare la vera velocità del 5G, con la garanzia di un prodotto testato e compatibile con operatori di oltre 100 paesi.

