Nell’odierno mondo digitale, il router assume un ruolo sempre più centrale nelle nostre abitazioni e nei luoghi di lavoro, avendo il compito fondamentale di gestire e instradare la comunicazione tra i vari dispositivi all’interno di una LAN, oppure tra LAN e Internet. Risulta, quindi, un componente essenziale per le nostre vite, sia per lo svago che per il lavoro, e la sua corretta scelta e configurazione possono migliorare notevolmente l’efficienza della propria rete.

Il nostro mondo, tuttavia, è in continuo divenire: si evolvono le modalità con cui lavoriamo, giochiamo, impariamo o semplicemente ci intratteniamo, per cui è fondamentale essere pronti ai cambiamenti. Anche i router, di conseguenza, possono e devono evolvere. È per questo che ASUS ha introdotto il concetto di “router estendibile”, ovvero in grado di aggiornarsi o modularsi variamente per ampliare ed estendere le nostre reti domestiche o in ambito lavorativo e poter meglio rispondere alle esigenze crescenti o diversificate nel tempo che la propria rete è chiamata a soddisfare.

Un “router estendibile” infatti offre molto più di un router tradizionale: anzitutto ha la capacità di “evolvere” nel tempo creando un’unica rete WiFi senza interruzioni per tutta la casa, senza bisogno di sostituire componenti fisici o i router già acquistati. Per esempio, se volete estendere la copertura del vostro Wi-Fi, un router estendibile ASUS può farlo senza problemi, aggiungendo semplicemente un secondo router compatibile. Se cambiate casa o modificate la struttura interna, il vostro affidabile router si adatterà, garantendo così sempre la migliore connettività.

La vera forza di un router estendibile ASUS, però, è la sua flessibilità. Immaginate di avere un’interruzione della vostra connessione Internet principale. Con la funzione Mobile Tethering dei router estendibili ASUS, potete collegare il vostro smartphone al router per sfruttare la sua connessione 4G o 5G. Non serve un router 4G o 5G dedicato: con il vostro smartphone e il router ASUS, potete gestire tutto al meglio. Se preferite, potete anche impostare la connessione mobile come soluzione di riserva, pronta a subentrare in caso di problemi con la connessione principale.

Questo è possibile grazie al firmware Asuswrt di ASUS, un software progettato per essere completo e facilmente personalizzabile che vi permette di sfruttare tutte le funzioni avanzate del router in modo semplice e intuitivo. Ad esempio, la funzione Dual Wan permette di gestire due connessioni Internet contemporaneamente. Se una incontra problemi, l’altra subentra. O possono collaborare per gestire al meglio il traffico dati, dandovi la possibilità di stabilire quale delle due debba avere la priorità. E tutto è molto semplice: per attivare la modalità Mobile Tethering basta collegare il cavo USB dello smartphone al router, mentre per modificare la configurazione della Dual Wan basta un clic.

Ma c’è ancora di più: con la tecnologia ASUS AiMesh, potete collegare tra loro più router ASUS, anche di modelli diversi. In questo modo, avrete la possibilità di estendere la vostra rete WiFi in modo da coprire ogni angolo della vostra casa, compresi gli spazi più difficili da raggiungere come il giardino, la mansarda o il garage. Inoltre, non avrete bisogno di preoccuparvi della sicurezza. Grazie alla funzionalità AiProtection, potrete beneficiare delle soluzioni avanzate di cybersecurity offerte da Trend Micro per proteggere in modo semplice ed automatico tutti i device connessi, inclusi quelli domotici, e le connessioni di tutti in famiglia. E la cosa migliore è che tutto questo è incluso nel prezzo del router, con aggiornamenti gratuiti per tutta la vita, senza alcun costo o abbonamento extra.

Qualche consiglio? Ad esempio, l’ASUS RT-AX59U, un router ideale per la casa o una piccola impresa, mentre se state cercando un dispositivo ugualmente economico e siete interessati al mondo del gaming, una scelta eccellente potrebbe essere il router TUF Gaming AX3000 che, tuttavia, non dispone della funzione Dual WAN. I router estensibili ASUS sono anche a prova di futuro: fondamentale il supporto per gli standard di connettività più recenti ed è qui che entra in gioco il router triband ASUS AXE7800, un router Wi-Fi 6E che supporta le bande da 2,4, 5 e 6 GHz. Questo dispositivo sarà in grado di supportare al meglio anche diverse generazioni di nuovi smartphone, notebook, smart TV e console.

Un router estendibile ASUS non è solo un dispositivo per connettersi a Internet, ma un vero e proprio alleato tecnologico, versatile e intuitivo, che vi consente di esplorare il mondo digitale con facilità, oggi e domani. Se state valutando l’acquisto di un router 4G o 5G, potreste trovare molto interessante orientarvi sui router espandibili ASUS. Questi potrebbero rappresentare l’investimento affidabile e vantaggioso che stavate cercando per soddisfare le vostre necessità. Per approfondire, vi consigliamo di visitare la pagina ufficiale di ASUS. Inoltre, su Amazon è possibile trovare tutti i modelli attualmente disponibili, alcuni dei quali potrebbero anche essere offerti a un prezzo ridotto, per un acquisto facile e veloce con consegna direttamente a casa vostra nel giro di un giorno.