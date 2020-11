RTX 3080, 3090 Extreme Waterforce WB: Gigabyte punta al raffreddamento a liquido

Gigabyte ha presentato recentemente le sue nuove schede grafiche GeForce RTX 3080 e RTX 3090 Xtreme Waterforce raffreddate a liquido.

Esaminando la soluzione con water block di Gigabyte, possiamo notare che le schede sono più piccole della maggior parte delle controparti con dissipatore ad aria della compagnia, occupando solo due slot di espansione. Tuttavia, i dispositivi hanno un profilo piuttosto alto, dovuto al posizionamento dei raccordi che arrivano al radiatore da 240mm nella parte superiore.

Dal punto di vista delle prestazioni termiche, RTX 3090 e RTX 3080 WB sono dotate di un’ampia piastra in rame responsabile del raffreddamento di MOSFET, GPU e VRAM. Sono inoltre presenti tre serie di alette: una a destra, un’altra a sinistra ed una grande al centro che raffreddano la GPU. Gigabyte ha affermato di aver ottenuto «una spaziatura ottimale dei canali tra le micro alette per un migliore trasferimento di calore dalla GPU tramite uno stabile flusso d’acqua».

Inoltre, per la sicurezza degli altri componenti, le schede WB Xtreme dispongono di un sistema di rilevamento delle perdite integrato. Gigabyte lo chiama “circuito di rilevamento perdite” e delinea l’intero bordo della scheda. Questo consente di sapere se uno dei raccordi inizia a perdere o se il water block stesso inizia a rompersi. La scheda inizierà a lampeggiare in rosso con tutti i suoi LED RGB per una veloce visualizzazione del pericolo. A proposito di illuminazione, la scheda dispone di molti LED RGB, sia sulla parte anteriore che su quella laterale e superiore, donando al dispositivo un aspetto davvero appariscente.

Purtroppo, Gigabyte non ha ancora annunciato prezzi o disponibilità di questi prodotti.

Nella giornata di ieri, sono comparse alcune immagini della presunta GeForce RTX 3060 Ti del produttore taiwanese, basata su una GPU ancora non annunciata ufficialmente da NVIDIA.