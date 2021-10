RTX 3080 con 12GB in arrivo a gennaio? Spuntano nuove conferme

Già da parecchio tempo stanno circolando voci sempre più insistenti relative a una nuova variante della scheda grafica GeForce RTX 3080 di NVIDIA con un maggiore quantitativo di VRAM a bordo. Recentemente, sui forum ChipHell, come riportato dai colleghi di VideoCardz, l’utente “Vermicelli” ha elencato i nomi di quattro GPU che dovrebbe essere utilizzate nei prodotti in uscita nel corso di gennaio 2022.

Credit: ChipHell

È proprio la GPU “GA102-220” che ha accurato maggiormente l’attenzione, la quale è stata nominata anche dal noto leaker Kopite7kimi la scorsa settimana, in quanto dovrebbe essere il cuore della nuova GeForce RTX 3080 con 12GB di memoria GDDR6X, 2GB in più rispetto al modello standard. Tuttavia, sembra che la GPU GA102-220 non presenterà alcuna variazione per quanto riguarda il numero di core, ma il bus della memoria è stato aumentato a 384 bit per gestire la maggiore dotazione e ottenere di conseguenza anche una banda passante più elevata.

Nel post, inoltre, vengono nominate anche le GPU GA102-350 (GeForce RTX 3090 Ti), GA104-401 (GeForce RTX 3070 Ti 16GB) e TU106-300 (GeForce RTX 2060 12GB). Tutti e quattro questi modelli dovrebbero debuttare sul mercato all’inizio del prossimo anno. Ovviamente, in attesa di una conferma diretta del produttore californiano, al momento si tratta solamente di rumor e speculazioni.

Come vi abbiamo riportato circa una settimana, le ultime voci inerenti alla GeForce RTX 3090 Ti parlavano di una scheda con 10.752 core e 24GB di memoria GDDR6X a bordo, mentre il TDP dovrebbe superare i 400W. Per quanto riguarda l’alimentazione, si dice che dovrebbe essere presente un connettore di alimentazione inedito, che adotterà il form factor MicroFit e sarà completamente diverso da quello attuale, in quando pronto per PCI 5.0 e compatibile con il protocollo di prossima generazione. Trovate ulteriori informazioni nella nostra precedente notizia dedicata.