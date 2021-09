RTX 3080 SUPER, una svista di HP indica che la GPU è in arrivo?

HP ha dato il tutto per tutto nei suoi prossimi PC All-in-One, poiché ha annunciato che il nuovo AIO ENVY ha a bordo una scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3080 SUPER. Troppo bello per essere vero?

HP ha recentemente annunciato i suoi nuovi prodotti in arrivo nei prossimi mesi e tra questi troviamo l’All-in-One HP ENVY 34. Per alcune ore, come riporta WCCFTech, il sito ufficiale di HP mostrava tra le specifiche la presenza di una GPU GeForce RTX 3080 SUPER. Bisogna tenere presente che NVIDIA deve ancora presentare una gamma SUPER che ruoti attorno alla sua architettura Ampere, ma ci sono state diverse voci che hanno suggerito che la lineup sta per arrivare: quest’informazione di HP è un errore o uno spoiler? Va detto che se si visita ora il sito ufficiale, la dicitura “Super” è stata rimossa, lasciando spazio a una GeForce RTX 3080 normale.

Photo via WCCFTech

Il PC HP ENVY 34 AIO è più o meno ciò che sembra: uno schermo da 34 pollici con un design AIO che ha tutto l’hardware integrato sul retro del monitor. HP specifica di aver scelto la GeForce RTX 2080 per il suo PC ENVY 32 AIO e in base a ciò che siamo in grado di apprendere, quella variante specifica è una scheda Max-Q mobile. Quindi avrebbe senso che anche l’RTX 3080 SUPER presente sul modello da 34 pollici fosse una variante Max-Q e non una variante della scheda grafica desktop dedicata, considerando che è troppo da gestire per gli AIO.

Photo: HP

Dobbiamo ricordare che esiste anche la GeForce RTX 2080 SUPER e potrebbe essere un errore di HP, che intendeva inserire proprio questa scheda. Oppure HP ha appena aggiornato le specifiche del modello da 34″ e si è dimenticata di cambiare lo schema di denominazione completo del modello da 2080 a 3080. Non è così raro che queste aziende commettano tali errori (c’è un errore anche nell’intestazione del modello HP ENVY 34) e HP ha anche recentemente parlato di GPU come la GTX 1180 che in seguito ha confermato essere un semplice placeholder, quindi potrebbe benissimo essere lo stesso caso anche per l’ENVY 34.

Però sognare e sperare non costa nulla, magari HP ha erroneamente anticipato l’arrivo di una 3080 SUPER. Il modello potrebbe offrire una GPU Ampere aggiornata con clock più alti, forse più VRAM e leggere modifiche alla potenza. Detto questo, la serie NVIDIA GeForce RTX 30 SUPER dovrebbe raggiungere sia le piattaforme mobili che desktop PC entro gennaio 2022 (al CES), quindi ci aspettiamo ulteriori informazioni a breve.