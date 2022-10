Se avete perso le ottime occasioni d’acquisto rilasciate da Amazon durante il Prime Day di luglio relative a una serie di scheda video di fascia alta, sarete contenti di sapere che alcune di quelle proposte si sono ripresentate in questo secondo evento, con prezzi ancora più vantaggiosi. I modelli riguardano diverse RTX 3080 Ti e 3090 Ti custom, schede grafiche top di gamma dell’architettura Ampere di Nvidia.

Come anticipato nel titolo, parliamo di modelli personalizzati da EVGA che, per questa occasione, sono stati scontati come mai prima d’ora. La RTX 3090 XC3 Ultra Gaming, ad esempio, viene proposta a soli 1.200€, a seguito di uno sconto così grande da permettervi di acquistare questo modello quasi allo stesso prezzo della RTX 3080 Ti, anch’essa in forte sconto. Se ambite alle massime prestazioni, e quindi se siete interessati alla RTX 3090 Ti, potrebbe interessarvi il ribasso del 45%, che vi permetterà di acquistare questo concentrato di tecnologia a 1.600€.

EVGA è tra i produttori che personalizzano meglio le schede video, rendendole ancora più performanti rispetto alle Founders Edition. In base al modello, il produttore aumenta le frequenze di clock della scheda, sostituisce il sistema di raffreddamento o implementa entrambe le cose. Nel caso specifico, troviamo l’iCX3 Cooling, un sistema di raffreddamento a tripla ventola, capace di diminuire le temperature di 3-4° C.

Se abbinate a un monitor adeguato, con alto refresh rate, queste schede video sapranno garantirvi un’esperienza di gioco di altissimo livello, anche a risoluzioni come il 4K. Insomma, si tratta di soluzioni indicate per chi intende approcciarsi al mondo del gaming in modo differente, sperimentando i vantaggi di giocare a ben oltre i 60 FPS, nonché a risoluzioni superiori al classico Full HD, monitor permettendo ovviamente.

Ciò detto, non ci resta che suggerirvi di approfittare di queste offerte finché siete in tempo, anche perché non sappiamo la quantità di schede video disponibili in magazzino. A fine pagina troverete quindi i link che vi porteranno direttamente sulla pagina del prodotto di vostro interesse.

Le migliori offerte sulle schede video del Prime Day

