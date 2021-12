RTX 3090 Ti svelata al CES 2022? Rimandate anche RTX 3080 12GB e RTX 3070 Ti 16GB

Qualche giorno fa vi abbiamo riportato che Gigabyte aveva registrato, presso la Eurasion Economic Commission (CEE), nuovi modelli di schede video basate sulle inedite GeForce RTX 3080 da 12GB e RTX 3070 Ti da 16GB. A quanto pare, stando a quanto riportato da Igor’s Lab, ripreso successivamente da Wccftech, la presentazione ufficiale di questi prodotti da parte di NVIDIA era prevista proprio per questa settimana, venerdì 17 dicembre 2021, ma è stata posticipata, mentre il lancio era previsto per il prossimo 11 gennaio.

Inoltre, sempre secondo il sito, NVIDIA, in occasione della sua conferenza stampa al CES 2022, svelerà solamente la nuova ammiraglia della gamma Ampere: la GeForce RTX 3090 Ti. Il prezzo di quest’ultima scheda non è ancora chiaro, ma dovrebbe aggirarsi nel range di 1.500-2.000 dollari (MSRP), anche se, a causa dell’attuale carenza di semiconduttori, sarà piuttosto difficile procurarsela a quella cifra. La disponibilità è prevista indicativamente per un generico primo trimestre 2022. Al momento non si conoscono i dettagli tecnici, ma la GeForce RTX 3090 Ti dovrebbe offrire un maggior numero di TMU e Tensor Core rispetto al modello originale, oltre a memorie più veloci (21Gb/s rispetto a 19,5Gb/s).

Le GeForce RTX 3080 da 12GB e RTX 3070Ti da 16GB sono piuttosto interessanti in quanto risolveranno una delle criticità inerenti ai precedenti modelli: la quantità di VRAM a bordo. Infatti, 10 (RTX 3080) e 8 (RTX 307o Ti) GB potrebbero non essere sufficienti nei titoli più moderni se giocati a risoluzione 4K per memorizzare asset ed effetti al più elevato livello di dettaglio.

Oltre a queste nuove varianti della serie Ampere, NVIDIA sta già pensando al futuro. Infatti, in occasione della UBS Global TMT conference, Colette Kress, Chief Financial Officer di NVIDIA, ha parlato delle prospettive sulle forniture future di schede grafiche dell’azienda, riferendosi alla serie RTX 40 (Ada Lovelace). Per ulteriori dettagli, vi consigliamo di leggere il nostro precedente articolo.