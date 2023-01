Shangke Group ha registrato presso l’ente ECC diversi modelli di schede grafiche GeForce, che vanno dalle RTX 4090 alla serie GTX 700. In particolare, la presenza delle RTX 4060 e RTX 4050 suggerisce che NVIDIA potrebbe presto rendere disponibili le versioni desktop di queste schede. Se così fosse, l’azienda californiana potrebbe lanciare l’intera serie RTX 40 in meno di un anno, situazione piuttosto inconsueta visti gli standard a cui ci ha abituati in passato.

Ricordiamo che le registrazioni presso ECC sono utilizzate dai produttori di GPU per informare il governo sui nomi inerenti a possibili futuri prodotti, così da utilizzarli in seguito. In generale, una registrazione potrebbe indicare che una scheda è attualmente in fase di sviluppo, ma non garantisce che il produttore la lancerà effettivamente, motivo per il quale al momento queste informazioni vanno prese semplicemente come rumor.

In base agli attuali leak sulle RTX 4060 Ti e RTX 4070, non ci si aspetta che queste GPU desktop siano molto veloci. La RTX 4070 avrà un numero di core CUDA simile alla precedente RTX 3070, ma con una riduzione del bus della memoria da 256 a 192 bit, mentre la RTX 4060 Ti avrà meno core CUDA rispetto alla 3060 Ti e un bus limitato a 128 bit, ma un TDP di soli 160W.

NVIDIA sarebbe intenzionata a puntare al risparmio energetico per le sue GPU di fascia media, concentrandosi sull’architettura Ada Lovelace per aumentare le prestazioni. Tuttavia, non sappiamo come questa architettura riuscirà a scalare con numeri di core inferiori e limiti di potenza. C’è anche la possibilità che la RTX 4050 possa diventare una sorta di successore della GTX 750 Ti, offrendo buone prestazioni sotto i 75W, se NVIDIA riuscirà a far funzionare la 3090 Ti a 250W come ha fatto con la RTX 4080.

Per il momento, ovviamente, non ci resta altro che restare in attesa di ulteriori dettagli ufficiali a riguardo.