Dopo il lancio della RTX 4070, tocca alla RTX 4060 Ti: le indiscrezioni vogliono infatti che la prossima GPU Ada Lovelace verrà presentata nel mese di maggio, forse in occasione del Computex 2023 che si terrà a Taipei alla fine del mese. Secondo le voci di corridoio, la RTX 4060 Ti sarà equipaggiata con un chip AD106 (lo stesso della RTX 4070) con 34 SM, per un totale di 4352 CUDA Core. Ancora ignota la quantità di VRAM presente, ma è probabile che la scheda userà delle GDDR6 a 18Gbps s un’interfaccia di memoria 128-bit.

Con queste caratteristiche e viste le performance della RTX 4070, è probabile che la nuova RTX 4060 Ti avrà prestazioni in linea con quelle della RTX 3070 Ti, ma con un’efficienza maggiore grazie al nuovo processo produttivo e all’uso del DLSS 3. Le novità emerse nelle scorse ore non riguardano però le prestazioni della scheda,bensì il prezzo, che secondo quanto raccontato dallo YouTuber Red Gaming Tech si attesterà intorno ai 450 Dollari, che verosimilmente diventeranno 499 Euro.

Se venisse confermato, il prezzo sarebbe 170€ più basso di quello della RTX 4070, ma anche 70€ più alto di quello della vecchia RTX 3060 Ti, lanciata sul mercato a 429€. Questa indiscrezione ci aiuta però a ipotizzare il prezzo della RTX 4060, scheda molto attesa dagli appassionati e da tutti coloro che vogliono aggiornare il proprio PC da gaming spendendo relativamente poco.

La vecchia RTX 3060 ha debuttato a 329 Euro, 100€ in meno rispetto al listino della RTX 3060 Ti. Se NVIDIA riadottasse la stessa strategia, la RTX 4060 arriverebbe a un prezzo di circa 399 Euro, quasi sicuramente troppi per una scheda che, viste le prestazioni della RTX 4070, sarà ancora dedicata al gaming in Full HD. La speranza è che NVIDIA adotti una politica più aggressiva e piazzi la RTX 4060 a 329 Euro, o al massimo a 349 Euro, mantenendo una differenza di almeno 150€ rispetto al modello di fascia più alta.

Gli appassionati (e non solo) vorrebbero una scheda da 299 Euro, molto vicina ai 279 Euro a cui era stata lanciata la vecchia GTX 1060, amatissima dagli appassionati e dai videogiocatori. Saremmo molto felici se NVIDIA proponesse un prezzo così aggressivo, ma la realtà è che difficilmente la RTX 4060 costerà meno di 300€. Al netto delle ipotesi comunque molto dipenderà anche dalle prestazioni offerte: se la scheda non soddisferà le aspettative, anche un prezzo competitivo potrebbe non essere sufficiente a convincere gli utenti.