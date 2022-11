Con il lancio delle GPU top di gamma Nvidia di nuova generazione RTX 4090 e RTX 4080 da 16GB ormai alle spalle, l’attesa si sposta adesso sulla fascia medio bassa, vale a dire RTX 4070 e RTX 4060. Proprio in merito a quest’ultima, Lenovo ha rivelato nuove informazioni sulla disponibilità e le performance. Le dichiarazioni provengono nello specifico da un manager dell’azienda, condivise dall’utente WolStame sul social cinese Weibo, secondo cui la scheda dovrebbe essere lanciata il prossimo anno e garantirà buone performance grazie al DLSS 3 e a nuove tecnologie per il Ray Tracing.

Scendendo nei dettagli, la RTX 4060 dovrebbe assicurare prestazioni maggiori del 20% rispetto alla RTX 3060 (quindi molto simili a quelle di una RTX 3070), a un prezzo più basso di quello della RTX 3060 Ti: con un aumento del 10% sulla RTX 3060, la scheda dovrebbe infatti essere venduta a 350$, meno dei 399$ della 3060 Ti e ben sotto i 499$ della RTX 3070. Questi numeri ci danno ovviamente un’idea iniziale di cosa potersi aspettare dal prezzo, dato che vedremo sicuramente delle variazioni non appena la scheda video sarà disponibile anche nel nostro Paese.

A essere inferiore alla RTX 3060 Ti è anche il consumo energetico, poiché la RTX 4060 sarebbe anche particolarmente efficiente in termini di prestazioni per watt, con un TGP massimo che si attesterebbe sui 150-180W, 20W in meno della 3060 Ti che consuma invece 200W. Come menzionato prima, la GPU beneficerà inoltre del DLSS 3, che ricordiamo sarà esclusiva (almeno per ora) dei modelli RTX 4000, oltre che a funzionalità avanzate per il Ray Tracing.

Diversamente da quanto indicato dalle indiscrezioni iniziali, la RTX 4060 dovrebbe essere disponibile all’acquisto intorno a giugno 2023, dopo il lancio della 4070 Ti invece previsto, sempre stando alle voci di corridoio, per il CES 2023. Ovviamente non resta che aspettare e vedere anche cosa nel frattempo farà AMD nella stessa fascia, territorio dove il rapporto prestazioni/prezzo viene tenuto in altissima considerazione dagli utenti.