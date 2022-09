Se le recenti indiscrezioni davano la RTX 4060 Ti come più veloce della 3070 Ti, pare che lo stesso non si possa dire della 4060 “liscia”, il modello entry level atteso per la presentazione al CES di gennaio 2023. Stando a nuove informazioni condivise da kopite7kimi, la GPU userebbe un’interfaccia PCI-E x8 e le prestazioni nei test non sarebbero molto elevate, con un punteggio di appena 7000 punti ottenuto su 3DMark Time Spy Extreme.

AD106 is not very strong. The typical TSE score is And both AD106 and AD107 are using PCIE x8. — kopite7kimi (@kopite7kimi) September 10, 2022

Si tratta di un risultato che la rende perfettamente alla pari di una RTX 3070, la scheda video non sembra quindi compiere quel salto invece decantato dai rumor per la fascia alta, dove la RTX 4090 pochi giorni fa è riuscita a registrare un punteggio veramente alto nel test. Un risultato compreso tra i 6500 e i 7000 punti renderebbe RTX 4060 il 18% più prestante di RTX 3060 Ti e il 69% più veloce di RTX 3060, un incremento prestazionale che si tradurrebbe di fatto in un 30-40% in più nei giochi e che pone per l’appunto la GPU al livello della RTX 3070.

Stando alle indiscrezioni, l’uso di un’interfaccia PCIe x8 sui chip AD106 e AD107 sarebbe sensato, dal momento che si tratta di GPU che verrano usate per lo più su computer portatili. In ogni caso, la minor larghezza di banda si farebbe sentire sui sistemi più datati, con interfaccia PCIe 4.0 o PCIe 3.0.

Fonte: Wccftech

Ricordiamo che RTX 4060 sarà basata sul processore grafico AD106 in configurazione ridotta, dotato di 48 ROP e 32MB di cache L2. Sebbene non ci sia stata ancora nessuna conferma sulle frequenze operative, l’utilizzo del processo produttivo 4N di TSMC potrebbe rendere possibili clock che vanno da 2 a 3GHz. Oltre a ciò, la scheda dovrebbe avere moduli VRAM GDDR6X da 8GB su un bus da 192-bit. Con tali specifiche, la RTX 4060 consumerebbe un totale di 220W, un aumento del 30% dal corrispettivo modello della generazione attuale e del 10% dalla RTX 3070 Ti. Anche se come detto ci si aspetta che la scheda sia presentata all’inizio del 2023, probabilmente in concomitanza del CES, non ci resta che aspettare il GTC 2022 che Nvidia terrà il 20 settembre, per scoprire le specifiche ufficiali dei modelli di fascia alta e sperare in un assaggio di quel che sarà la RTX 4060.