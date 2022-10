Come probabilmente già saprete, un paio di settimane fa NVIDIA ha annunciato di aver cancellato ufficialmente la GeForce RTX 4080 12GB, aspramente criticata dai consumatori e professionisti del settore, tramite un messaggio pubblicato sul blog ufficiale, nel quale l’azienda ha ammesso che la “RTX 4080 12GB è una fantastica scheda grafica, ma col nome sbagliato. Avere due GPU con il nome 4080 crea confusione“. Ricordiamo che, nonostante la nomenclatura, la RTX 4080 12GB era tra il 20% e il 25% più lenta quando entrava in gioco il DLSS 3.0 rispetto al modello da 16GB a causa del minor numero di CUDA core attivi sulla GPU.

Recentemente, il CEO di NVIDIA Corea, Kim Seung-gyu, ha chiarito ulteriormente la situazione, dichiarando che il nome della RTX 4080 12GB avrebbe potuto confondere i clienti in quanto solitamente NVIDIA assegna un nome ai vari modelli di schede grafiche in modo da fornire un’indicazione di quali saranno le prestazioni ottenibili. Visto il divario a livello di performance tra RTX 4080 16GB e RTX 4080 12GB, quest’ultima avrebbe potuto facilmente trarre in inganno e per questo motivo è stato deciso di eliminarla dalla line-up.

La cancellazione della RTX 4080 12GB potrebbe anche avere un effetto positivo per l’azienda. Infatti, la RTX 4080 16GB viene proposta a 1.469 euro, decisamente un prezzo molto elevato che potrebbe portare gli utenti che non possono, o non vogliono, spendere una tale cifra a riconsiderare la passata generazione, ovvero RTX 30 (Ampere), dando modo a NVIDIA di eliminare più facilmente le scorte in eccesso.

Come vi abbiamo riportato la settimana scorsa, la società californiana avrebbe deciso di accollarsi una parte dei costi di rebranding (dato che le schede prodotte, nonché le confezioni e quant’altro, dovranno essere modificate) che saranno sostenuto dai suoi partner AIB. Sebbene non si tratti di un “rimborso completo” per i partner, NVIDIA farà il possibile per rendere questo cambio, deciso proprio all’ultimo momento, il meno problematico possibile per le aziende terze. Al momento, non sappiamo quale sarà il nuovo nome della RTX 4080 12GB, probabilmente RTX 3070 o RTX 3070 Ti. Per maggiori informazioni, vi consigliamo di leggere il nostro precedente articolo dedicato.