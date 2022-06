Dopo le numerose info riguardo la possibile data di lancio delle RTX 4000 di Nvidia e le relative caratteristiche, i rumor si spostano sui possibili consumi dei modelli che arriveranno per primi, come la RTX 4080. Le info arrivano dall’insider kopite7kimi, secondo cui il TGP della nuova scheda video dovrebbe toccare i 420W, un aumento di ben 100W rispetto l’attuale RTX 3080.

La RTX 4080 dovrebbe essere basata sul nuovo chip grafico AD103 e dotata di una memoria video GDDR6X da 16GB con bus di 256-bit. Secondo quanto emerso tuttavia, la scheda potrebbe far uso dello stesso PCB della 4090: in questo modo i due chip grafici avrebbero una compatibilità pin che consentirebbe ai partner di adottare le stesse soluzioni di raffreddamento. L’aumento di consumi non deve tuttavia sorprendere se consideriamo che anche il modello di fascia più bassa RTX 4060 avrà, secondo le indiscrezioni, un TDP più elevato anche della RTX 3070.

Il considerevole aumento del numero di CUDA core e il quantitativo di memoria video, che caratterizza tutti i nuovi modelli della nuova serie, ha costretto Nvidia ad alzare vertiginosamente le specifiche di alimentazione delle sue nuove GPU. Una strada opposta da quella intrapresa da AMD, che con RDNA3 dovrebbe invece mantenere dei consumi nettamente più bassi puntando al tempo stesso a migliorare in maniera importante le performance rispetto le attuali Radeon.

I consumi delle nuove GPU della gamma RTX 4000 di Nvidia renderanno ovviamente necessario dotarsi di un alimentatore sufficientemente adeguato, che potrebbe anche dover superare i 1000 watt nel caso si scelga di acquistare una RTX 4090 Ti. La scheda, di cui il mese scorso erano trapelate le immagini del dissipatore, dovrebbe infatti avere un TDP particolarmente spinto di 600W.

Ad ogni modo, stando ai recenti rumor emersi riguardo la presentazione, la RTX 4080 dovrebbe essere lanciata nel mese di novembre dopo la 4090, attesa per settembre. La scheda precederà quindi la 4070 prevista per dicembre, nonché la 4060 attesa per il CES 2023.