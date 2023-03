I sondaggi Steam sull’hardware sono un riferimento abbastanza affidabile per quanto riguarda le preferenze dei videogiocatori sui vari componenti. Gli ultimi dati raccolti hanno mostrato finalmente la presenza di RTX 4080 e RTX 4070 Ti, che stanno via via prendendo posto nei PC dei videogiocatori.

Tra le schede di nuova generazione, è la RTX 4070 Ti ad aver mostrato la crescita più significativa tra la gamma Ada Lovelace, posizionandosi attualmente al 77° posto e migliorandosi dello 0,14%, a differenza della RTX 4080 che occupa invece il 74° posto salendo dello 0,07%. La RTX 4090 si trova più in alto, in 53° posizione, con un incremento dello 0,08%. Ovviamente siamo ancora lontani dal vedere le nuove schede video in cima alla classifica, ma la loro comparsa nei sondaggi Steam è comunque un inizio.

Non cambia ancora nulla ovviamente per quanto riguarda le generazioni più vecchie, con la GeForce GTX 1650 che è ancora saldamente in prima posizione, seguita dalla GTX 1060 rimasta al vertice per diverso tempo. La RTX 3060 si trova in terza posizione e ha guadagnato lo 0,72%.

Non così bene invece AMD, con la voce generica “AMD Radeon Graphics” in calo dello 0,09%, mentre le schede delle famiglie RX 6000 e RX 7000 hanno ottenuto un guadagno irrisorio dello 0,01%. Lo stesso vale per Intel Arc, che tuttavia sta pian piano crescendo, recuperando anche quote di mercato su AMD.

Per quanto riguarda le risoluzioni, i 1080p continuano a essere la preferenza dei videogiocatori, che però iniziano man mano a utilizzarne anche di più alte, con il 1440p cresciuto del 1,27% rispetto a febbraio. La classifica delle CPU vede invece ancora in testa Intel, con il 67,17%, mentre AMD si trova dietro con il 32,8%.