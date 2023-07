La scena mondiale dell’overclocking delle schede video continua a stupire e, dopo il risultato strepitoso di alcuni giorni fa, un nuovo traguardo è stato superato: per la prima volta su una GeForce RTX 4090 sono stati superati i 4 GHz di frequenza di clock.

Il risultato è stato raggiunto da Splave e, più precisamente, con una ASUS RTX 4090 ROG Matrix ovvero un modello premium non ancora in vendita caratterizzato di un sistema di raffreddamento a liquido di fabbrica e altri dettagli riservati a coloro che intendono spremere la scheda video al massimo.

Come spesso accade in questi casi, per raggiungere frequenze elevate senza comprometterne il funzionamento, la scheda è stata raffreddata con azoto liquido. Il risultato ufficiale pubblicato su HWBOT testimonia una frequenza di 4.005 MHz, un valore sufficientemente stabile per completare un ciclo di calcolo su GPUPI 32; un benchmark non eccessivamente gravoso in termini di risorse. Per ottenere il risultato è stato necessario un alimentatore da oltre 1.000 Watt solo per la scheda video. Nonostante l’enorme calore sprigionato dalla scheda, la temperatura di picco massima è stata di -34,9°C, sintomo che l’azoto liquido ha svolto efficacemente il suo lavoro.

Vale la pena ricordare che solo 3 anni fa era quasi impossibile, sempre a LN2, superare la barriera dei 3 GHz come frequenza di clock; con le RTX 30 è statao misurato un significativo margine, ma solo con le attuali RTX 40 è stato possibile superare i 4 GHz. La sfida è ora aperta e siamo sicuri che nei prossimi giorni se non settimane arriveranno nuovi punteggi da altre overclocker.