L’overclocker estremo conosciuto come CENS ha raggiunto un traguardo eccezionale nell’ambito del mondo dell’overclocking, spingendo la scheda grafica Nvidia GeForce RTX 4090 a una frequenza impressionante di 4090MHz.

Sebbene gli screenshot condivisi mostrino un risultato effettivo di 4.095MHz, ammiriamo l’attenzione di CENS per la simmetria e l’idea accattivante. Questo record di overclocking si è verificato in seguito a una competizione serrata tra CENS e Splave per ottenere la prima scheda grafica Nvidia con chip AD102 a superare il traguardo dei 4000MHz.

CENS ha dimostrato le proprie abilità nel campo dell’overclocking grazie all’utilizzo di azoto liquido come sistema di raffreddamento. La velocità impressionante di 4090MHz è stata raggiunta attraverso un rigoroso processo di ottimizzazione e sperimentazione. CENS non ha eseguito il benchmark GPUPi, è quindi importante sottolineare che Splave detiene ancora il record mondiale in questa particolare categoria. Tuttavia, le immagini condivise da CENS mostrano chiaramente i risultati straordinari ottenuti utilizzando GPU-Z e una configurazione di sistema raffreddato a circa -35°C.

Nonostante non siano disponibili informazioni dettagliate sulla configurazione hardware utilizzata da CENS in questa impresa di overclocking, possiamo presumere che abbia utilizzato un setup simile a quello impiegato in precedenti tentativi di raggiungere la frequenza di 4GHz sulla GPU. Questo includeva la scheda grafica Colorful GeForce RTX 4090 iGame LAB come componente centrale. Inoltre, era presente un processore Intel Core i9-13900K, una scheda madre EVGA DARK Kingpin Z690 e accessori di raffreddamento estremo forniti da KingPin e Elmor Labs.

L’impresa di overclocking di CENS sulla Nvidia GeForce RTX 4090 a 4090MHz è un risultato eccezionale che dimostra la dedizione e l’abilità dell’overclocker.

L’overclocking continua a evolversi come una forma di arte nell’ambito dell’hardware, e i record stabiliti da appassionati come CENS ispirano la comunità a cercare nuove frontiere e risultati straordinari. Non vediamo l’ora di scoprire quale sarà il prossimo traguardo raggiunto dall’overclocking estremo.