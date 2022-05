In attesa di saperne di più sulla futura line-up di schede grafiche di NVIDIA per il mercato consumer basata sull’architettura Ada Lovelace, continuano a rincorrersi in rete diversi rumor. Nella giornata di oggi, vi segnaliamo che il noto leaker Kopite7kimi ha riportato quella che, teoricamente, dovrebbe essere la strategia di lancio che l’azienda californiana utilizzerà per le schede GeForce RTX 40.

Infatti, come potete leggere su Twitter, Kopite7kimi ha affermato che prima di tutto sarà lanciata la GeForce RTX 4090, a cui seguiranno successivamente la RTX 4080 e RTX 4070. Se facciamo un confronto con la situazione inerente all’attuale generazione, Ampere, nonostante NVIDIA abbia annunciato la RTX 3090, RTX 3080 e RTX 3070 nello stesso giorno, i prodotti sono arrivati sul mercato in date diverse. Infatti, la prima a debuttare è stata la RTX 3080, seguita dalla RTX 3090 e infine dalla RTX 3070. Solo alcuni mesi dopo sono arrivati anche i modelli di fascia media e bassa come la RTX 3060 e RTX 3050.

Choose B. Confirmed. — kopite7kimi (@kopite7kimi) May 29, 2022

Ricordiamo che, stando ai precedenti rumor, l’ammiraglia Ada Lovelace, la GeForce RTX 4090, sarà basata sulla GPU AD102 e avrà un totale di 144SM, con un aumento del 71% rispetto all’attuale GA102, offrendo di conseguenza ben 18.432 core CUDA. La scheda dovrebbe essere basata sul PCB137/139-SKU30 e avrà a bordo 24GB di memoria con una velocità di 21Gb/s, mentre il TGP potrebbe arrivare a 600W.

Stando alle indiscrezioni raccolte finora le schede video RTX serie 40 dovrebbero essere presentati verso la metà di luglio e i diversi modelli dovrebbero offrire performance in grado di superare ampiamente la precedente generazione. Speriamo solo di poterle acquistare senza dover avere a che fare con la penuria che ha contraddistinto il ciclo vitale della serie RTX 30.