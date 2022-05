Dal forum cinese di ChipHell sono arrivate le prime foto di quello che probabilmente sarà il dissipatore del modello di punta della prossima serie RTX 4000, la RTX 4090 Ti Founders Edition.

Osservando le foto del nuovo dissipatore appare fin da subito chiaro che si tratta di una soluzione molto simile a quello delle attuali RTX 3090 e RTX 3090 Ti, dalla quali è stata ripresa l’architettura a doppia ventola con flussi d’aria che vanno in direzioni opposte, mentre le superfici di contatto con i componenti elettronici da raffreddare appaiono decisamente più ampie e massicce, per garantire una copertura totale di chip GPU, chip di memoria e circuiteria di alimentazione. Anche l’alettatura del dissipatore sembra poter contare su un numero di alette superiore, tutto per venire incontro alle necessità termiche della nuova top di gamma Nvidia.

Credit: ChipHell

Foto generiche

Nelle immagini trapelate è presente anche un dettaglio in merito alla finitura del nuovo dissipatore; neanche in questo caso ci sono differenze rilevanti rispetto alla precedente generazione, così come per la 3090 il dissipatore sarà decorato da un profilo in metallo satinato, con inciso il modello della scheda video.

Le similitudini non si fermano però qui. Sempre osservando il dissipatore è possibile intuire la forma del PCB, ereditata anch’essa proprio dalla RTX 3090 Ti. Una conferma non così inattesa, dato che in rete circolavano già diversi indizi sul fatto che la RTX 4090 potesse condividere il PCB con la 3090 Ti.

Come sempre le immagini provengono da leak non ufficiali e potrebbero mostrare prototipi che non vedranno mai la luce, ma nonostante questo le immagini potrebbero essere proprio quelle della soluzione di raffreddamento definitiva scelta da Nvidia. Già in passato sono comparsi leak sul forum di ChipHell che poi sono diventati realtà, come nel caso della RTX 3080 che si è mostrata 3 mesi prima del lancio proprio sul forum cinese.

Stando alle indiscrezioni raccolte finora le schede video RTX serie 40 dovrebbero arrivare sul mercato verso la metà di luglio, la RTX 4090 sarà presumibilmente il modello di punta della gamma e offrirà 16128 CUDA core, memorie GDDR6X e un TDP di 450W, con performance in grado di superare ampiamente la precedente generazione. Speriamo solo di poterle acquistare senza dover avere a che fare con la penuria che ha contraddistinto il ciclo vitale della serie 30.