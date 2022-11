Domani è il gran giorno del debutto sul mercato della nuova GeForce RTX 4080 di NVIDIA, scheda grafica che ha già avuto un inizio piuttosto travagliato in quanto inizialmente erano previsti due modelli, di cui uno (quello con 12GB di memoria a bordo) è stato cancellato in quanto la nomenclatura, secondo molti e la stessa azienda, non rispecchiava le capacità reali del dispositivo.

La versione che troverete in vendita, di conseguenza, sarà equipaggiata con una GPU AD103 con 9.728 CUDA Core, 76 RT Core di terza generazione per il ray tracing in tempo reale, 304 Tensor Core di quarta generazione per la gestione del DLSS e dei carichi IA, 304 Texture Unit e una frequenza massima di 2505 MHz. I 16GB di memoria sono di tipo GDDDR6X con una velocità di 22,4 Gb/s su un’interfaccia a 256 bit, per una larghezza di banda complessiva pari a 716,8 GB/s.

Per festeggiare l’occasione, NVIDIA ha deciso di creare un intero pomeriggio dedicato agli appassionati, organizzando con i suoi partner un evento che si terrà mercoledì 16 novembre a partire dalle ore 15 e che permetterà non solo di acquistare una nuova fiammante RTX 4080 a prezzi a partire da 1.479€, ma anche di assistere live a un’attività di assemblaggio presso lo store di AK Informatica Esport Palace a Bergamo. Nel negozio, i visitatori potranno acquistare modelli personalizzati di RTX 4080 realizzati da MSI, ASUS, PNY e INNO3D. Invece, presso il Drako Milan Shop, oltre ad un test live della scheda, gli avventori avranno modo di acquistare anche modelli custom di MSI, ASUS e KFA2. Infine, al Next-Milan Shop ci saranno le varianti personalizzate di ZOTAC, ASUS, MSI e Gigabyte.

Nella giornata di ieri, vi abbiamo parlato degli interessanti test effettuati da Igor’s Lab, che hanno accoppiato le nuova tecnologia di generazione di fotogrammi tramite AI a upscaler concorrenti come AMD FSR 2.1 e Intel XeSS. Per maggiori dettagli, vi consigliamo di leggere la nostra precedente notizia dedicata.