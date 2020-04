RTX Voice, l’app di Nvidia cancella il rumore di sottofondo durante le chiamate vocali

In questo periodo, molti professionisti lavorano da casa, ed è chiaro che molti di questi non solo non hanno microfoni adeguati, ma mancano anche di un ambiente tranquillo per le chiamate vocali. Nvidia intende risolvere il problema con la sua ultima app: RTX Voice.

Quest’ultima è uno strumento di cancellazione del rumore basato sull’IA che utilizza i Tensor core delle schede grafiche GeForce RTX per cancellare il rumore di fondo, il rumore ambientale, la digitazione della tastiera e altro, al fine di garantire un suono chiaro per il ricevente.

Il software però non si limita alla cancellazione del rumore. RTX Voice elabora anche l’audio in entrata tramite l’IA prima di trasmetterlo alle cuffie o agli altoparlanti. Abbiamo testato l’app sul nostro sistema e il risultato è stato notevole; non solo la persona che ascoltava percepiva a malapena il battere sui tasti, non sentiva nemmeno il rumore delle chiacchiere di sottofondo.

RTX Voice di Nvidia è compatibile con le seguenti app:

OBS Studio

XSplit Broadcaster

XSplit Gamecaster

Twitch Studio

Discord

Google Chrome

WebEx

Skype

Detto questo, il Team Green ha ammesso che al momento le prestazioni su WebEx, Skype, Zoom e Slack non sono ancora adeguate agli standard prefissati dall’azienda, quindi verranno migliorate nel prossimo futuro. Potete scaricare RTX Voice al seguente indirizzo, mentre QUI trovate informazioni sull’installazione della suddetta applicazione.