Nostalgia dei giochi in Flash? Recuperateli con questo emulatore

Volete continuare a giocare con Flash Player senza mettere a rischio il vostro computer? Ruffle è l’emulatore che fa al caso vostro. Sviluppato in Rust da un gruppo di sviluppatori indipendenti, Ruffle permette di giocare in sicurezza ai giochi in Flash sia offline che online.

“Ruffle è un emulatore di Flash Player scritto in Rust. Ruffle funziona nativamente su tutti i sistemi operativi moderni come applicazione standalone e su tutti i browser attraverso l’uso di WebAssembly”. È con queste parole che gli sviluppatori presentano Ruffle. Anche se, tecnicamente, nasce come media player open source che riproduce i file SWF. Ruffle è un progetto totalmente open source: su GitHub trovate una ricca repository dedicata a esso.

Flash Player/Shockwave Flash ha plasmato il primo quarto di secolo del web, ma la sua storia è finita circa un mese fa: come vi abbiamo raccontato, Adobe ha inserito un kill switch per il suo software. Lo switch sostituisce il tasto “aggiorna” e invita a disinstallare l’eseguibile immediatamente. Flash Player è stato storicamente colpito da numerosissime vulnerabilità, poiché tutti i browser includevano un plugin Adobe Flash, un sito web con uno script malevolo poteva infettare facilmente tantissimi computer. Per questo, già dal 2017 il supporto all’applicazione era divenuto discontinuo.

“Sfruttando la sicurezza delle moderne sandbox dei browser e le garanzie di sicurezza delle memorie di Rust, possiamo tranquillamente evitare tutte le insidie alla sicurezza che inficiavano Flash. Ruffle riporta Flash anche sul web, il luogo che gli appartiene – compresi i browser per iOS e Android”, riporta il sito web di Ruffle. È infatti possibile utilizzare Ruffle in tre modalità diverse: come applicazione desktop autonoma, embeddato in un sito web con WebAssembly, come estensione del browser che consente di eseguire i contenuti Flash online.

La domanda è: Ruffle è una soluzione sicura? Anche se potrebbe avere delle vulnerabilità specifiche, Ruffle è programmato in Rust. Ciò significa che la maggior parte del suo codice beneficia della funzione di protezione della memoria integrata nel linguaggio. Questa caratteristica elimina molti bug di memoria, nella trasmissione dei dati e del puntatore, che di solito erano la causa delle vulnerabilità presenti in Adobe Flash Player. Queste consentivano agli aggressori di eseguire arbitrariamente script malevoli o di carpire informazioni dal computer.

Se avete una vasta collezione di giochi in Flash, soprattutto sul vostro PC, Ruffle è un’ottima opzione per continuare a giocare su Windows, Linux e Mac OS. Se invece volete rinfrescarvi la memoria o volete recuperarli e scaricarli, vi suggeriamo dove trovarli.