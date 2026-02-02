La battaglia contro i giocatori disonesti nel mondo videoludico sta per entrare in una nuova fase, almeno per quanto riguarda Rust. Il celebre titolo di sopravvivenza di Facepunch Studios, da sempre afflitto da un'ampia comunità di cheater, implementerà presto misure di sicurezza che fino a poco tempo fa erano considerate appannaggio esclusivo dei sistemi operativi e delle applicazioni professionali. Si tratta di Secure Boot e Trusted Platform Module 2.0, tecnologie hardware già note in ambito informatico ma ancora poco diffuse nel gaming.

A rendere pubblica la notizia è stato Alistair McFarlane, direttore operativo di Facepunch, attraverso un annuncio sui social media. L'approccio scelto dal team di sviluppo sarà graduale: a partire da marzo, i proprietari dei server privati avranno la facoltà di attivare questi requisiti, impedendo l'accesso a chi non dispone di hardware compatibile con le due tecnologie di sicurezza. Una scelta che lascia inizialmente spazio alla flessibilità, ma che secondo le dichiarazioni della software house rappresenta solo il primo passo di una strategia destinata a diventare ben più pervasiva.

Il ragionamento alla base di questa decisione è chiaro: combattere i bari richiede strumenti sempre più sofisticati. Il TPM 2.0 e il Secure Boot offrono un livello di protezione hardware che rende estremamente difficile l'utilizzo di software modificati o non autorizzati, garantendo l'integrità del sistema durante l'avvio del gioco. Per il pubblico italiano meno avvezzo a queste terminologie tecniche, vale la pena specificare che si tratta di componenti che verificano l'autenticità del sistema operativo e del software in esecuzione, impedendo manomissioni a livello profondo.

La lotta ai cheater diventa una questione di hardware, non solo di software

La reazione della comunità, come prevedibile, non è stata unanime. McFarlane stesso ha anticipato le critiche sottolineando che non tutti i giocatori possiedono configurazioni hardware compatibili con questi standard. Proprio per questo motivo la casa di sviluppo ha optato per un'implementazione progressiva, definita dallo stesso dirigente come un "approccio intermedio". La consapevolezza delle limitazioni tecniche di parte del pubblico non ha però modificato la direzione strategica di lungo periodo.

Secondo le metriche citate da Facepunch, infatti, il tasso di adozione di Secure Boot e TPM 2.0 sta crescendo in modo significativo. L'azienda prevede che nel tempo questi standard diventeranno obbligatori su tutti i server di Rust, seguendo una tendenza già in atto nei giochi multiplayer competitivi più recenti. La questione non riguarda solo Rust: numerosi titoli online stanno affrontando problematiche analoghe, con alcuni casi particolarmente eclatanti come quello di ARC Raiders, dove secondo diverse segnalazioni circa il 50% delle lobby sarebbe infestato da cheater.

L'introduzione di requisiti hardware specifici per contrastare l'imbroglio solleva interrogativi sulla direzione che sta prendendo l'industria videoludica. Se da un lato rappresenta una risposta concreta a un problema endemico, dall'altro rischia di escludere una fetta di giocatori con configurazioni datate o economiche. La scommessa di Facepunch è che il beneficio collettivo di un ambiente di gioco più pulito superi i disagi temporanei per chi dovrà aggiornare il proprio sistema.

Gli Anti-Cheat a livello kernel si stanno diffondendo

La notizia dell'introduzione di Secure Boot e TPM 2.0 in Rust è, a mio avviso, una boccata d'ossigeno necessaria in un panorama multiplayer ormai soffocato dalla piaga dei cheater. Chiunque abbia speso del tempo su Rust sa bene che la posta in gioco è molto più alta rispetto a un classico sparatutto arena: morire per mano di un hacker qui non significa solo perdere una partita di dieci minuti, ma veder andare in fumo giorni, se non settimane, di raccolta risorse, costruzione e pianificazione. La frustrazione che ne deriva è devastante ed è il motivo principale per cui molti giocatori onesti finiscono per abbandonare il titolo.

La scelta di Facepunch di spostare la battaglia dal livello software a quello hardware è audace, ma forse inevitabile. Gli anti-cheat tradizionali si sono dimostrati, negli anni, una soluzione tampone inefficace, una continua rincorsa tra guardie e ladri che gli sviluppatori stanno palesemente perdendo. Vincolare l'accesso all'integrità del sistema tramite TPM 2.0 alza l'asticella in modo significativo. Non renderà il gioco impenetrabile in assoluto – i creatori di cheat troveranno sempre una via, è la loro natura – ma scremerà drasticamente la massa di cheater occasionali che scaricano software illeciti con leggerezza, rendendo l'imbroglio un'attività molto più costosa e complessa.

Capisco le critiche riguardo l'esclusione di chi possiede hardware datato o non configurato correttamente. È un tema spinoso, perché il gaming dovrebbe essere inclusivo. Tuttavia, bisogna guardare in faccia la realtà: il TPM 2.0 è uno standard presente nella stragrande maggioranza delle CPU e schede madri prodotte negli ultimi 6-7 anni. Se vogliamo un ecosistema sicuro, non possiamo restare ancorati al supporto di tecnologie obsolete che fungono da porte di servizio per i malintenzionati. L'approccio graduale annunciato da McFarlane, che lascia inizialmente la scelta ai gestori dei server privati, mi sembra il compromesso più intelligente per abituare l'utenza al cambiamento.

Credo che questa sia la direzione futura di tutto il gaming competitivo su PC (come già visto con Valorant). Personalmente, preferisco dover navigare nel BIOS per attivare un'impostazione di sicurezza o pianificare un aggiornamento hardware, piuttosto che dover dubitare della legittimità di ogni singolo scontro a fuoco. Se questo "passaporto hardware" è il prezzo da pagare per ripulire i server e restituire dignità alla competizione, ben venga il pugno di ferro.