RX 590 GME, Polaris 20 e prestazioni poco sopra la RX 580 per la “nuova” GPU di AMD

La scorsa settimana vi abbiamo parlato di una nuova versione della RX 590 di AMD, la GME, apparsa in Cina e che si prospettava essere una nuova e più potente incarnazione della RX 580 lanciata dall’azienda nel 2017. Secondo quanto riportato da TechPowerUP, i colleghi di Expreview sono riusciti a mettere le mani su una RX 590 GME di XFX e ad effettuare numerosi test, scoprendo di fatto che la scheda non è proprio come ce la si aspettava.

La RX 590 originale si distingueva dalla RX 580 in quanto il die Polaris 20 era stato portato su un nodo a 12 nm di GlobalFoundries ottenendo un margine di clock superiore rispetto alla sorella più piccola. Grazie ai miglioramenti ottenuti AMD aveva poi rinominato il die in Polaris 30, per distinguerlo da quello della RX 580. Il gap prestazionale tra le due schede era di circa il 10%, facendo risultare la RX 590 un buon acquisto per la fascia di prezzo in cui si collocava.

Crediti: Expreview

Nel caso della RX 590 GME il clock di base è di 1460MHz contro i 1469MHz della RX 590 originale. La ragione? Che il die è un Polaris 20 con prodotto a 14nm. La nuova VGA infatti sembra avere in tutto e per tutto lo stesso die della RX 580 originale e, nei benchmark, ha fatto registrare prestazioni circa il 5% inferiori rispetto alla RX 590.

Questo significa che la scheda in questione si posiziona a metà tra la RX 580 e la RX 590, il che potrebbe tutto sommato risultare accettabile se non fosse per il prezzo ed il periodo in cui AMD la lancerà sul mercato. La scheda infatti dovrebbe avere un prezzo di listino leggermente più basso della RX 590, ma arriva sul mercato in un momento in cui le nuove architetture hanno già stabilizzato la propria posizione.

Crediti: Expreview

Al momento comunque non sappiamo se arriverà sugli scaffali nel vecchio continente, dato che potrebbe essere una versione dedicata esclusivamente al mercato asiatico, sappiamo però che non si tratta di un prodotto indirizzato esclusivamente agli OEM dato che il packaging e la personalizzazione del partner indica a tutti gli effetti un prodotto retail.