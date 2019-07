Ryzen 3000, come controllare se hai il BIOS giusto e aggiornarlo

Le nuove CPU di AMD si possono installare sulle schede madre AM4 di precedente generazione. È tuttavia necessario aggiornare il BIOS. Ecco come fare.

Come abbiamo riportato più volte, i nuovi processori AMD Ryzen 3000 sono compatibili con le vecchie schede madre AM4 (serie 300 e 400) dopo un semplice upgrade del BIOS (qui il dettaglio). Ciò significa che se siete in possesso di una di queste motherboard potrete acquistare uno dei Ryzen 3, 5, 7 o 9 della serie 3000 e usarli senza comprarne una nuova.

Gli utenti navigati sanno sicuramente già come aggiornare il BIOS della propria motherboard, ma tutti gli altri? Vi spieghiamo come procedere per sapere se siete in possesso di una scheda madre che vi permette di installare una nuova CPU Ryzen 3000 e come aggiornare il BIOS.

Prima di tutto, dovete controllare se la vostra scheda madre supporta Ryzen 3000 in questa tabella nella quale potete trovare tutte le motherboard supportate e la versione di BIOS necessaria per sbloccare il supporto alla nuova serie.

X470 B450 X370 B350 A320 AsRock X470 Taichi Ultimate: P3.30

X470 Taichi: P3.40

Fatal1ty X470 Gaming K4: P3.40

X470 Master SLI/ac: P3.40

X470 Master SLI: P3.40

Fatal1ty X470 Gaming-ITX/ac: P3.30 Fatal1ty B450 Gaming K4: P3.20

B450 Steel Legend: P2.30

B450 Pro4: P3.20

B450M Steel Legend: P2.10

B450M Pro4-F: P1.40

B450M Pro4: P3.30

B450M-HDV R4.0: P2.30

B450M-HDV: P3.10

Fatal1ty B450 Gaming-ITX/ac: P3.40 X370 Taichi: P5.60

Fatal1ty X370 Prof. Gaming: P5.40

Fatal1ty X370 Gaming K4: P5.40

Fatal1ty X370 Gaming X: P5.50

X370 Killer SLI/ac: P5.40

X370 Killer SLI: P5.40

X370 Pro4: P5.80

X370M Pro4 R2.0: P1.30

X370M Pro4: P5.80

X370M-HDV R4.0: P2.00

X370M-HDV: P1.80

Fatal1ty X370 Gaming-ITX/ac: P5.70 Fatal1ty AB350 Gaming K4: P5.80

AB350 Pro4: P5.80

AB350M Pro4: P5.80

AB350M Pro4-F: P5.90

AB350M Pro4 R2.0: P1.20

AB350M-HDV R4.0: P1.40

AB350M-HDV R3.0: P3.10

AB350M-HDV: P5.90

Fatal1ty AB350 Gaming-ITX/ac: P5.70 A320M Pro4 R2.0: P1.40

A320M Pro4-F: P1.20

A320M Pro4: P6.00

A320M-DVS R4.0: P2.20

A320M-DVS R3.0: P3.10

A320M-DGS: P5.90

A320M-HDV R4.0: P2.30

A320M-HDV R3.0: P3.10

A320M-HDV: P5.90

A320M-ITX: P5.60

A320TM-ITX: P3.10

DeskMini A300 Series: P3.50 Asus ROG CROSSHAIR VII HERO: 2302

ROG CROSS. VII HERO WI-FI: 2302

ROG STRIX X470-I GAMING: 2302

ROG STRIX X470-F GAMING: 4804

PRIME X470-PRO: 4804

TUF X470-PLUS GAMING: 4805 ROG STRIX B450-E GAMING: 2301

ROG STRIX B450-F GAMING: 2301

ROG STRIX B450-I GAMING: 2301

TUF B450M-PLUS GAMING: 1201

TUF B450M-PRO GAMING: 1201

TUF B450-PLUS GAMING: 1201

TUF B450-PRO GAMING: 1201

PRIME B450M-A: 1201

PRIME B450M-A/CSM: 1201

PRIME B450M-K: 1201

B450M-DRAGON: 1201

B450M-D3V: 1201

PRIME B450-PLUS: 1201

PRIME B450M-GAMING/BR: 1201 ROG CROSS. VI EXTREME: 7002

CROSSHAIR VI HERO: 7002

ROG CROSS. VI HERO WI-FI: 7002

ROG STRIX X370-F GAMING: 4801

ROG STRIX X370-I GAMING: 4801

PRIME X370-A: 4801

PRIME X370-PRO: 4801 ROG STRIX B350-F GAMING: 4801

ROG STRIX B350-I GAMING: 4801

TUF B350M-PLUS GAMING: 4801

PRIME B350M-A: 4801

PRIME B350M-E: 4801

PRIME B350M-K: 4801

PRIME B350-PLUS: 4801

B350M-DRAGON: 4801 – Gigabyte X470 AORUS GAM. 7 WIFI-50: F40

X470 AORUS GAMING 7 WIFI: F40

X470 AORUS ULTRA GAMING: F40

X470 AORUS GAMING 5 WIFI: F40

X470 AORUS GAMING 7 WIFI: F40 B450 Gaming X: F40

B450M GAMING: F40

B450 AORUS PRO WIFI: F40

B450 AORUS PRO: F40

B450 AORUS M: F40

B450 AORUS ELITE: F40

B450 I AORUS PRO WIFI: F40

B450M DS3H WIFI: F40

B450M S2H: F40

B450M DS3H: F40 Entro fine mese Entro fine mese – MSI X470 GAMING M7 AC: E7B77AMS.191

X470 GAMING PRO CARBON: E7B78AMS.291

X470 GAM. PRO CARBON AC: E7B78AMS.191

X470 GAMING PLUS: E7B79AMS.AA2

X470 GAMING PRO: E7B79AMS.1A1 B450M BAZOOKA: E7A38AMS.H71

B450M BAZOOKA V2: E7A38AMS.P51

B450M PRO-VDH: E7A38AMS.M71

B450M PRO-VDH PLUS: E7A38AMS.941

B450M PRO-VDH V2: E7A38AMS.861

B450I GAMING PLUS AC: E7A40AMS.A71

B450M PRO-M2: E7B84AMS.282

B450M PRO-M2 V2: E7B84AMS.442

B450M THUNDER: E7B84AMS.282

B450 GAM. PRO CARBON AC: E7B85AMS.171

B450 GAMING PLUS: E7B86AMS.181

B450-A PRO: E7B86AMS.A82

B450M GAMING PLUS: E7B87AMS.171

B450M MORTAR: E7B89AMS.171

B450M MORTAR TITANIUM: E7B89AMS.A71

B450M BAZOOKA PLUS: E7B90AMS.171

B450 TOMAHAWK: E7C02AMS.181 X370 XPOW. GAM. TITANIUM: E7A31AMS.1M1

X370 GAMING PRO CARBON: E7A32AMS.1N1

X370 GAM. PRO CARBON AC: E7A32AMS.2I1

X370 GAMING PLUS: E7A33AMS.5J1

X370 GAMING PROE7A33AMS.4I1

X370 KRAIT GAMING: E7A33AMS.1J1

X370 SLI PLUS: E7A33AMS.3J1

X370 GAMING M7 ACK: E7A35AMS.1F1 B350 TOMAHAWK: E7A34AMS.1N1

B350 PC MATE: E7A34AMS.AK1

B350 TOMAHAWK ARCTIC: E7A34AMS.HJ1

B350 GAMING PLUS: E7A34AMS.MG1

B350M MORTAR: E7A37AMS.1M1

B350M MORTAR ARCTIC: E7A37AMS.AK1

B350M BAZOOKA: E7A38AMS.1L1

B350M PRO-VDH: E7A37AMS.AJ1

B350M GAMING PRO: E7A39AMS.2N1

B350I PRO AC: E7A40AMS.1C1

B350 GAMING PRO CARBON: E7B00AMS.1J1

B350M PRO-VH PLUS: E7B07AMS.2F1

B350 KRAIT GAMING: E7B08AMS.1I1

B350 TOMAHAWK PLUS: E7B36AMS.1E1

B350M PRO-VD PLUS: E7B38AMS.2G1 –

Se la tua scheda madre è presente nella lista che hai appena letto significa che è abilitata al supporto dei nuovi Ryzen di terza generazione dopo un aggiornamento del BIOS. È una buona idea, prima di rimuovere la CPU di prima o seconda generazione attualmente montata, assicurarsi che il BIOS sia all’ultima versione e, se non lo è, effettuare l’aggiornamento, in quanto occorre una CPU compatibile con una vecchia versione per procedere all’update. Se stai creando un sistema da zero cerca di procurarti una CPU di prima o seconda generazione per verificare che il BIOS sia all’ultima versione.

È possibile aggiornare il BIOS in modo automatico, nota bene che alcuni passaggi possono rivelarsi scorretti a seconda della scheda madre che stai montando. Per svolgere questa operazione è consigliato (ma non necessario) avere il PC collegato al router via cavo Ethernet, usando il Wi-Fi si potrebbe venire incontro a dei problemi dovuti al fatto che la scheda madre non è connessa direttamente a Internet. Ecco i passaggi da seguire:

Installa ed esegui CPU-Z

Controlla la versione del BIOS riportata dal software

Se hai bisogno di aggiornarlo, riavvia il PC

Premi il tasto dedicato al BIOS che potrebbe essere “F2” o “Canc” o qualsiasi tasto venga indicato nella schermata di avvio

Naviga nei menù fino a trovare la sezione dedicata all’aggiornamento del BIOS

Segui le indicazioni scegliendo DHCP come metodo di connettività

Permetti al software di cercare gli update (potrebbe richiedere un riavvio del PC, in tal caso riparti dallo step 2)

Installa l’ultima versione disponibile

Controlla nuovamente la versione BIOS su CPU-Z

Assicurati dunque che quella versione sia l’ultima o quantomeno quella necessaria a permettere l’installazione dei nuovi Ryzen

Ora la tua scheda madre dovrebbe aver attivato il supporto a Ryzen 3000. Se si volesse aggiornare il BIOS manualmente, invece, i passaggi da seguire variano leggermente:

Installa ed esegui CPU-Z

Controlla la versione del BIOS riportata dal programma

Se hai bisogno di aggiornarlo, recati sul sito del produttore della tua scheda madre: ASRock Asus Gigabyte MSI

Scarica l’update del BIOS necessario per il tuo modello specifico di scheda madre

Unzippa il file e copialo in una chiavetta USB

Riavvia il PC

Premi il tasto dedicato al BIOS che potrebbe essere “F2” o “Canc” o qualsiasi tasto venga indicato nella schermata di boot (qui una lista dei comandi comuni)

Naviga nei menù fino a trovare la sezione dedicata all’aggiornamento del BIOS

Scegli di aggiornare il BIOS attraverso il flash drive (la chiavetta USB)

Segui le indicazioni (potrebbe richiedere un riavvio del PC, in tal caso riparti dallo step 2)

Assicurati attraverso CPU-Z che la versione del BIOS sia l’ultima disponibile.

Ora la tua scheda madre dovrebbe aver attivato il supporto a Ryzen 3000. L’ultima cosa che ti resta da fare, quindi, è acquistare un processore della serie 3000 nuovo di zecca e installarlo!