Ryzen 3000XT sempre più reali: tre modelli appaiono su un e-commerce francese

Nonostante si parli già di processori Ryzen 4000 (Veermer), che come è ormai noto stanno per arrivare, si fa sempre più concreta l’ipotesi che AMD stia preparando un refresh della sua lineup di processori Ryzen 3000 (Matisse Refresh) per questa estate. Il motivo pare scontato ed è quello di dare del filo da torcere ai processori Intel di decima generazione (da poco presentati – qui trovate la recensione del Core i9 10900K e del Core i5 10600K ) e, in particolar modo, di andare a colmare il gap delle prestazioni single core rispetto alle proposte della casa di Santa Clara.

Stando alle voci di corridoio, sappiamo anche che i nuovi processori della casa di Sunnyvale avranno la stessa denominazione di quelli attuali con il solo suffisso diverso (“XT” invece di “X”, quindi ad esempio il Ryzen 9 3900XT sarà la nuova versione del Ryzen 9 3900X). Come è lecito aspettarsi, trattandosi di un mero refresh, non ci saranno variazioni nel numero di core/thread o di altre specifiche rilevanti, ma a cambiare saranno le frequenze operative.

Grazie ad un rivenditore francese sono emerse quelle che dovrebbero essere le specifiche tecniche definitive ed i prezzi dei tre modelli in questione, ovvero il Ryzen 9 3900XT, il Ryzen 7 3800XT ed il Ryzen 5 3600XT.

Il Ryzen 9 3900XT, rispetto al Ryzen 9 3900X, dovrebbe guadagnare 300MHz nel clock di base, arrivando a 4,1GHz, e 200MHz nel clock di boost, arrivando a 4,8GHz. Anche il Ryzen 7 3800XT dovrebbe guadagnare 300MHz nella frequenza di base e 200MHz nella frequenza di boost, arrivando rispettivamente a 4,2 e 4,7 GHz. Sorte diversa per il Ryzen 5 36000XT, che dovrebbe invece guadagnare 200MHz nella frequenza di base e 300MHz in quella di boost, per un totale di 4,0 e 4,7 Ghz.

Secondo lo stesso sito, il Ryzen 9 3900XT costerà a 499€, il costerà Ryzen 7 3800XT 459€ e il Ryzen 5 3600XT costerà 319€. Prezzi che non si discostano troppo dal listino che lo stesso sito propone per gli attuali modelli, pertanto ci aspettiamo un andamento analogo.

La presentazione dei processori Ryzen 3000XT è attesa per la metà di giugno con effettiva disponibilità nella prima decade di luglio. Riuscirà AMD a mettere i bastoni fra le ruote ad Intel?