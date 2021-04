Ryzen 7 5700G, finalmente arrivano i primi benchmark

CPU addicted di tutto il mondo, unitevi: finalmente abbiamo i risultati dei primi test effettuati sull’ultimo gioiellino di casa AMD, il Ryzen 7 5700G. Tecnicamente è anche più che un processore poiché, trattandosi di un APU (Accelerated Processing Unit), mette insieme la CPU, ovvero il cervello del nostro PC, e la GPU, che si occupa delle operazioni di calcolo per la riproduzione di contenuti multimediali. Questo tipo di chip non garantirà magari prestazioni estreme, ma è designato apposta per la richiesta di prestazioni elevate e consumi ridotti dettata dal mercato mobile o per chi non necessita di una grafica dedicata all’interno del proprio desktop.

Le prime immagini, rese disponibili dai colleghi di chiphell.com, riguardano i modelli con codice OPN 100-000000263, proprio quelli attorno ai quali, qualche settimana fa, si erano creati una serie di rumors sul fatto che quello potesse essere il codice per la versione PRO 5750G. Le immagini confermano invece che il codice fa riferimento alla versione non-PRO, ovvero il Ryzen 5700G.

A causa della mancanza di supporto per il driver della scheda grafica integrata Vega, non è stato ancora possibile eseguire un benchmark per verificarne le performance. Quello che sappiamo è che si tratta di una Vega 8 con 512 Streaming Multiprocessor e una frequenza di clock di 2,0 GHz (quella del Ryzen 7 4700G era di 2,1 GHz).

Dai test effettuati, si evince che il clock massimo che si è riusciti a raggiungere è di 4,65 GHz, con una tensione di 1,365 V. Il limite è di 1,42 V, ma l’APU smette di funzionare dopo qualche minuto, dunque meglio mantenere un certo margine di sicurezza. Rispetto all’Intel Core i9-9900KF, i benchmark riportano un punteggio superiore di 88 punti sul single core (543 vs. 631) e di ben 1379 punti sulle performance multicore (5423 vs. 6782.4).

Possiamo vedere l’evoluzione delle prestazioni degli ultimi processori di AMD nella seguente tabella:

SKU Core / Thread Clock Base Clock Boost Clock GPU Core GPU TDP MSRP Ryzen 7 5700G 8 / 16 3.8 GHz 4.6 GHz 2.0 GHz 8 65 W N.D. Ryzen 5 5600G 6 / 12 3.9 GHz 4.4 GHz N.D. N.D. 65 W N.D. Ryzen 3 5300G 4 / 8 4.0 GHz 4.2 GHz N.D. N.D. 65 W N.D. Ryzen 7 4700G 8 / 16 3.6 GHz 4.4 GHz 2.1 GHz 8 65 W OEM Ryzen 5 4600G 6 / 12 3.7 GHz 4.2 GHz 1.9 GHz 7 65 W OEM Ryzen 3 4300G 4 / 8 3.8 GHz 4.0 GHz 1.7 GHz 6 65 W OEM

Poiché non è stato ancora pianificato nessun evento da AMD nelle prossime settimane, è difficile pensare che vedremo presto la presentazione ufficiale di questo processore. Il dubbio più grande rimane quello che riguarda gli appassionati che preferiscono assemblare i propri PC: non sappiamo se i nuovi Ryzen verranno resi disponibili per l’acquisto pubblico, o se seguiranno la stessa strada della serie 4000G, che venne resa disponibile solamente agli OEM, mentre per l’acquisto personale bisognava ricorrere a eBay e simili. In ogni caso, Vi terremo informati non appena avremo novità in merito alla prossima generazione di APU targate AMD.