Allo scopo di spingere ulteriormente le performance di Ryzen 7 7800X3D nei giochi, MSI ha presentato nuove funzionalità disponibili in esclusiva nelle schede madri MSI X670, B650 o A620: Enhanced Mode Boost, High-Efficiency Mode e Memory Context Restore. Queste permettono di ottenere un guadagno nel framerate dei giochi del 10%, ottimizzando nel migliore dei modi i nuovi processori 3D V-Cache. Tutti i modelli di schede madri appartenenti alla serie AMD 600 supportano le nuove funzioni a partire dal BIOS AGESA COMBO PI 1.0.0.6.

Enhanced Mode Boost offre fino a tre profili preimpostati, che gli utenti possono selezionare dalle impostazioni del BIOS UEFI, in modo da aumentare le prestazioni del Ryzen 7 7800X3D sia per quanto riguarda i giochi che le attività professionali, come l’editing, la modellazione 3D e altri software che rientrano nella produttività. High-Efficiency Mode offre invece altre preimpostazioni pensate per ottimizzare la temporizzazione della memoria, riducendo così la latenza e migliorando la larghezza di banda, per adattarsi alla maggior parte delle configurazioni di memoria RAM utilizzati attraverso quattro livelli: Tightest, Tighter, Balance e Relax.

Fonte: MSI

Memory Context Restore per finire, non riguarda strettamente le prestazioni, ma si occupa di velocizzare il tempo di avvio della piattaforma AM5: in base alle prove svolte con questa funzionalità attiva, il tempo di avvio del sistema è sceso del 50%. Queste nuove funzionalità presentate da MSI danno una grossa mano al Ryzen 7 7800X3D nei giochi e, anche se la CPU non supporta ufficialmente l’overclock, è stato infatti possibile aumentare ulteriormente le prestazioni fino al 12% in vari titoli, come F1 2022, Metro Exodus, Final Fantasy XIV Endwalker e altri.

Il Ryzen 7 7800X3D è il terzo processore appartenente alla gamma 3D V-Cache di AMD lanciato da poco nel mercato dall’azienda, include un totale di 8 core/16 thread inseriti in un singolo CCX, prodotto tramite il nodo a 5nm di TSMC, che comprende anche il modulo cache aggiuntivo impilato verticalmente. In questo modo, la cache L3 raggiunge una quantità totale di 96MB, rispetto i 32MB del modello “liscio”: vi invitiamo leggere la recensione della nuova CPU che abbiamo pubblicato da poco.