Le CPU AMD Ryzen 7000X3D dovrebbero essere essere lanciate nel mese di febbraio in un giorno ancora da ufficializzare, dopo che la data precedentemente trapelata che indicava un debutto per il giorno di San Valentino è stata ritirata poiché si trattava di un errore. Nelle scorse ore è trapelato un altro aspetto potenzialmente molto interessante delle nuove CPU: stando alle pagine prodotto infatti i nuovi processori con 3D V-Cache sarebbero sbloccati per l’overclock, a differenza di quanto successo con il Ryzen 7 5800X3D e con quanto supposto finora.

L’azienda non ha mai pubblicizzato il supporto all’overclock, motivo per cui da subito si è pensato ad un errore, successivamente confermato da AMD con la seguente dichiarazione, riportata da Andreas Schilling di Hardwareluxx anche su Twitter:

“La serie di processori Ryzen 7000X3D supporto l’overclock delle memorie [La tecnologia EXPO, ndr] e di Infinity Fabric, esattamente come il Ryzen 5800X3D. In aggiunta, i nuovi Ryzen 7000X3D supportano anche le tecnologie PBO e Curve Optimizer”.

Fonte: VideoCardz

I processori arriveranno ufficialmente il mese prossimo, ma AMD deve ancora annunciare i prezzi e la data esatta della loro disponibilità. I modelli attesi per il debutto sono inizialmente tre, vale a dire Ryzen 9 7950X3D dotato di 16 core e Ryzen 9 7900X3D con 12 core, entrambi equipaggiati con cache L3 di 128MB, finendo con Ryzen 7 7800X3D da 8 core e 96MB di cache L3. Quest’ultima è stata ulteriormente ingrandita in modo da sfruttare maggiormente quelli che sono i vantaggi che scaturiscono da applicazioni che ne fanno ampio uso, in particolar modo i giochi tripla A dalla grafica più avanzata.

L’azienda ha nel frattempo lanciato da qualche settimana anche le sue proposte da 65W, caratterizzate da un prezzo abbastanza competitivo e dalla possibilità di essere overclockate, a differenza delle controparti Intel: li abbiamo trattati in una recensione.