Ryzen 9 3900X scompare dagli scaffali negli USA, successo o scorte insufficienti?

Il Ryzen 9 3900X sta sparendo rapidamente dagli scaffali di tutti i più grandi e-shop negli USA, le scorte risultano insufficienti e i prezzi lievitano.

Con i nuovi Ryzen 3000 AMD è riuscita a creare una serie di processori molto competitiva. Non solo AMD ha rafforzato la sua posizione nei software che fanno un uso intensivo di core e thread, ma è riuscita a migliorare anche nel single thread, aspetto nel quale soffriva maggiormente.

Unendo quindi un prezzo allettante e dei processori che non hanno nulla da invidiare a quelli della controparte Intel è facile comprendere il motivo per il quale molti appassionati stiano scegliendo di passare ad AMD.

C’è un processore in particolare che sta sparendo dagli scaffali molto più in fretta del previsto: si tratta del Ryzen 9 3900X, attuale top di gamma della serie (almeno fino all’uscita del Ryzen 9 3950X prevista per settembre).

Il processore, diretto concorrente del Core i9-9900K, con un prezzo di vendita ufficiale di 499 dollari, sta rapidamente sparendo dai maggiori siti di vendita degli USA compresi colossi come Amazon, Best But, Newegg, Micro Center e B&H Photo.

I pochi shop online dov’è ancora possibile acquistare un Ryzen 9 3900X appartengono al mercato secondario, come ad esempio eBay; tuttavia il prezzo è ben diverso da quello consigliato: si parla di 650 dollari compresi i costi di spedizione, cifra elevata per un processore di questa fascia. Ebay rimane la scelta più conveniente e le situazione potrebbe rimanere invariata fino a quando AMD non aumenterà la produzione di queste CPU in modo da soddisfare la richiesta.

Anche in Italia la situazione non è poi così diversa, con il processore difficile da trovare su molti shop. Il prezzo parte da 570 euro. Il resto della nuova famiglia di AMD si può acquistare al giusto prezzo su Amazon.it:

Ryzen 7 3800X: 422 euro

Ryzen 7 3700X: 349 euro

Ryzen 5 3600X: 269 euro

Ryzen 5 3600: 219 euro

Viene spontaneo chiedersi se l’insufficienza di scorte riguarderà anche il nuovo Ryzen 9 3950X in arrivo a settembre.