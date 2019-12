Ryzen 9 3950X selezionati da Silicon Lottery, la maggior parte tocca 4,1 GHz su tutti i core

Silicon Lottery, nota realtà che testa e seleziona microprocessori per gli appassionati di overclock, ha avuto modo di mettere mano su un campione di processori Ryzen 9 3950X riscontrando come la maggior parte delle CPU sia stata in grado di raggiungere una frequenza di 4,1 GHz.

La frequenza è stata ottenuta con tutti i core attivi ed è garantita da una serie di test di stabilità molto stringenti svolti da Silicon Lottery. Non è chiaro quanti Ryzen 9 3950X abbia testato l’azienda, ma a ogni modo le informazioni sono interessanti.

Le statistiche mostrano che il 56% dei Ryzen 9 3950X è stato in grado di raggiungere 4,1 GHz su tutti e 16 i core con una tensione (Vcore, la tensione fornita alla CPU) di 1,312V. Solo il 19% è riuscito a toccare 4,15 GHz.

Le statistiche diffuse ad agosto riguardo sul Ryzen 9 3900X (12 core) indicavano invece che il 68% dei sample aveva raggiunto 4,1 GHz e il 35% i 4,15 GHz. Ne consegue quindi che le probabilità di raggiungere un overclock più elevato si riducono optando per il modello da 16 core – il che non è strano, sia chiaro. Ricordiamo comunque che AMD ha dichiarato ufficialmente che il margine di OC manuale dei Ryzen 3000 è contenuto.

Degno di interesse anche quanto rilevato da Silicon Lottery sul fronte della frequenza dell’Infinity Fabric (FCLK). I test hanno evidenziato che solo il 12% dei sample di Ryzen 9 3950X ha raggiunto un FCLK stabile di 1900 MHz.

Se non volete far andare tutti i core alla stessa frequenza, sembra che le schede madre AM4 aggiungeranno la capacità di overcloccare i CCX (Core Complex). Questo consentirà agli utenti di overcloccare i core a differenti velocità, anziché imporre una singola frequenza per ogni core.

Frequenza “all-core” Vcore VR Vout Impostazione LLC % sample Prezzo 4.15 GHz 1.325V 1.200V La più bassa 19% 1499,99 dollari 4.10 GHz 1.312V 1.187V La più bassa 56% 1049,99 dollari 4.05 GHz 1.300V 1.175V La più bassa 92% 899,99 dollari 4.00 GHz 1.287V 1.162V La più bassa 100% 849,99 dollari

Silicon Lottery ha deciso di mettere in vendita cinque modelli di Ryzen 9 3950X selezionati che sono andati sold out dopo poche ore. Oltre ai quattro modelli con relativi prezzi e velocità/parametri garantiti che vedete in tabella, c’è anche un’edizione speciale FCLK testata per garantire che l’IMC supporti memoria DDR4-3800 e faccia funzionare l’interconnessione Infinity Fabric a 1900 MHz con una tensione SoC di 1,1V. Dato che solo il 12% dei sample testati può raggiungere questo risultato, il prezzo richiesto è di 1300 dollari circa.

Ricordiamo che il processore con 16 core e 32 thread di AMD ha una frequenza base di 3,5 GHz e raggiunge 4,7 GHz solo un singolo core. Negli Stati Uniti ha un prezzo di listino di 749 dollari, in Italia si rintraccia a partire poco meno di 1000 euro, ma la disponibilità è esigua.