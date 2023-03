AMD ha annunciato la disponibilità dei nuovi processori Ryzen 7045 della serie HX, noti anche come Dragon Range, pensati per i notebook gaming. Secondo il produttore, il Ryzen 9 7945HX offre prestazioni di gioco superiori del 10% rispetto al Core i9-13950HX (Raptor Lake) di Intel.

I test sono stati effettuati su due computer portatili con specifiche simili, ovvero l’Asus Strix Scar G17 con 32 GB di memoria DDR5 e una scheda grafica GeForce RTX 4090, equipaggiato con Ryzen 9 7945HX, e il Gigabyte Aorus 17X, che utilizzava il Core i9-13950HX.

AMD ha testato 31 giochi con impostazioni elevate su Windows 11 a una risoluzione di 1080p (1920×1080). Il Ryzen 9 7945HX ha superato il Core i9-13950HX in quasi tutti i titoli, dimostrando di avere prestazioni superiori del 10%. Tuttavia, è importante considerare che le differenze tra i due chip sono state a volte minime e il Ryzen 9 7945HX non ha ottenuto risultati migliori in tutti i giochi.

Il Ryzen 9 7945HX ha avuto le migliori performance in Rainbow Six Siege, superando il Core i9-13950HX con un margine del 45%. Il chip Zen 4 ha dimostrato di avere la meglio anche in Dirt 5, Civilization VI, Cyberpunk 2077 e Warhammer: DOW III, con prestazioni maggiori del 30%. In quattro titoli, le performance del Ryzen 9 7945HX sono rimaste entro l’1% rispetto al Core i9-13950HX. Tuttavia, il Core i9-13950HX è risultato più veloce in Far Cry 6 e Red Dead Redemption 2, ma la differenza è stata compresa tra il 2% e il 4%.

Photo Credit: AMD

Ricordiamo che il Ryzen 9 7945HX ha 16 core e 32 thread, distribuiti in una configurazione efficiente dal punto di vista energetico con un TDP configurabile compreso tra 55W e 75W. Il Core i9-13950HX, invece, offre 24 core, ma va precisato che si tratta di un chip ibrido, con solo otto di questi core che sono P-core, mentre i restanti sono solo E-core. Inoltre, il Core i9-13950HX ha velocità di clock più elevate rispetto al Ryzen 9 7945HX, con i P-core che raggiungono una velocità massima di 5,5GHz, rispetto ai 5,4GHz del Ryzen 9 7945HX.

Le recensioni dei computer portatili con i processori AMD Ryzen 7045 della serie HX dovrebbero comparire in rete entro questo mese. Di conseguenza, non servirà attendere molto per verificare le affermazioni di AMD.