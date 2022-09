Manca ormai poco al debutto sul mercato dei prossimi processori AMD Ryzen serie 7000, fissato per il 27 settembre, ed è normale vedere in anticipo alcuni benchmark comparire in rete. Recentemente, il noto leaker @TUM_APISAK ha pubblicato i risultato ottenuti dal top di gamma, il Ryzen 9 7950X, in CPU-Z. Il chip è dotato di 16 core e 32 thread, ha una frequenza base di 4,5GHz in grado di arrivare sino a 5,7GHz, 200 MHz in più rispetto all’Intel Core i9-12900KS. Per quanto riguarda le altre caratteristiche tecniche, la CPU ha un TDP di 170W (230W PPT), 80MB di cache, di cui 64MB L3 e 16MB L2.

AMD Ryzen 9 7950X ha ottenuto 787 punti nel test single core e 15.824 in quello multi core. Nonostante non si tratti dell’applicazione migliore per testare i nuovi processori basati su Zen 4, questo benchmark ha, in ogni caso, fornito buone indicazioni sulla gestione delle frequenze. Infatti, ricordiamo che il Ryzen 9 7950X è costituito da due CCD Zen 4 e ciascuno di essi operava a velocità all-core diverse.

Il CCD0 con 8 core funzionava con un boost clock all-core di 5,2GHz, mentre il CCD1, anch’esso con 8 core, funzionava a 5,1 GHz. I clock boost massimi o OOB (Out-Of-Box) sono stimati a 5,7GHz, mentre il chip può raggiungere una frequenza di picco o fMAX di 5,85GHz, resa evidente da un moltiplicatore di clock massimo di 58,5, come riportato da CPU-Z. La temperatura massima registrata è di 91,5°C, ma il dato in sé non è particolarmente rilevante, seppur elevato, in quando non è stato specificato il sistema di dissipazione utilizzato. La configurazione di prova era costituita, oltre che dal Ryzen 9 7950X, anche una scheda madre Gigabyte AORUS Master X670E e 64GB di memorie DDR5-3600 CL30 con timing 30-29-29-58-87.

Continuate a seguirci per la recensione completa dei processori AMD Ryzen 7000 in arrivo prossimamente sulle nostre pagine.