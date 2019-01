Ryzen Threadripper 2990WX, problemi prestazionali risolti grazie a CorePrio

Il Threadripper 2990WX, con i suoi 32 core Zen+ e 64 thread, è la punta di diamante della linea di processori AMD. Le sue prestazioni in alcuni campi sono ineguagliabili, tuttavia capita di vedere performance non ottimali in altri ambiti, dovute principalmente al fatto che alcuni software non sanno che farsene di così tanti thread, lasciando a Windows il compito di assegnarli alle varie operazioni. E Windows non sembra sia sempre in grado di fare un buon lavoro.

Wendell di LevelOneTechs ha deciso di andare in fondo alla questione, identificando i punti chiave del problema e cercando di sviluppare una soluzione. Wendell sottolinea come programmi come Adobe Premiere, Indigo’s Renderer, 7zip e i giochi che usano i driver Nvidia sono stati già patchati per cercare di arginare la situazione, con risultati più o meno buoni. Il “problema Windows” però rimane, in quanto su sistemi Linux gli stessi software non hanno problemi prestazionali.

Mentre svolgeva dei test con Indigo Renderer, Wendell si è accorto però che “eliminare un singolo thread dalla lista di quelli disponibili per l’esecuzione del programma (la così detta CPU Affinity) tramite il task manager di Windows migliora le prestazioni portandole a livelli simili a quelle che vediamo su Linux”.

Una volta isolato il problema, grazie alla collaborazione tra LevelOneTechs e Jeremy Collake (presidente e fondatore di Bitsum Technologies) è nata l’utility CorePrio. Nel programma è presente un checkbox per il “NUMA Dissiociater”, che riesce effettivamente ad annullare il calo di prestazioni automatizzando il sistema di eliminazione di thread. Problema e soluzione sono spiegati nel dettaglio in un post su LevelOneTechs e in un video, che vi lasciamo qui sotto.

Per quanto efficace possa essere CorePrio, non è di certo una soluzione definitiva, e crediamo che AMD debba lavorare attivamente con Microsoft in modo da creare un fix per il kernel di Windows che risolva il problema alla radice. L’utility rimane comunque un’ottima soluzione temporanea che farà felici tutti coloro che hanno investito in una workstation Threadripper e che sono incappati in questi cali prestazionali.