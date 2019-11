Ufficiale, Ryzen Threadripper 3990X con 64 core e 128 thread arriva nel 2020

Dopo le speculazioni nate dal video di presentazione delle schede TRX40 di MSI, arriva da AMD l’annuncio ufficiale del nuovo Ryzen Threadripper 3990X, un processore per workstation con 64 core e 128 thread abbinati a 256 MB di memoria cache L3. Lo vedremo sul mercato nel corso del 2020.

Tale annuncio ha accompagnato nella giornata di oggi la presentazione dei nuovi processori Ryzen Threadripper 3000 da 24 e 32 core, il 3960X ed il 3970X. Nelle nostre mani c’è il modello 3960X, di cui vi proporremo prossimamente la recensione.

Il Ryzen Threadripper 3990X è l’equivalente HEDT del processore server EPYC 7742, con il quale condivide la struttura. Ritroviamo infatti 8 chiplet attivi, ognuno dei quali comprende 8 core; lo stesso vale chiaramente per la memoria cache, che nel caso del 3970X con 4 chiplet attivi è di 128 MB, di conseguenza sul 3990X ce ne sono 256 MB, grazie agli 8 chiplet a disposizione.

Rispetto al suo gemello enterprise ci dovrebbero essere però alcune differenze per quanto riguarda i canali delle memorie RAM e le linee PCIe 4.0: mentre l’EPYC 7742 ha 8 canali di memoria e 128 linee PCIe 4.0, è plausibile che il Threadripper 3990X fornisca 4 canali di memoria e 64 linee PCIe 4.0.

AMD ha inoltre confermato che il TDP del processore sarà superiore rispetto alla controparte EPYC, arrivando a 280W così come per il 24 e il 32 core. Il TDP maggiore dovrebbe essere una garanzia di frequenze più alte rispetto all’EPYC 7742, ma più basse rispetto ai fratelli minori 3960X e 3970X.

Il 7742 infatti, con un TDP di 225 W, riesce a raggiungere i 3,4 GHz in Boost. Non bisogna dimenticare inoltre l’EPYC 7H12, un processore destinato al mercato HPC con 64 core e 128 thread, ma dotato di un TDP di ben 280 watt che gli permette di funzionare a 2,6 GHz di base e a 3,3 GHz di boost. Il 3990X dovrebbe spingersi ben oltre, rimanendo però in un range di clock inferiore alle due proposte da 24 e 32 core.

In ogni caso AMD non ha ancora fornito alcun dettaglio approfondito per quanto riguarda la sua nuova soluzione HEDT, né una data di lancio esatta o il prezzo: considerate però il 3970X è venduto a 1999 dollari (esentasse).