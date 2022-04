Sabrent ha appena ampliato la sua linea di Docking SATA con un nuovo prodotto, pensato per chi ha bisogno di molto spazio di archiviazione e prestazioni elevate. Questo è quanto il nuovo DS-UCTB, questo il nome, punta ad offrire.

La nuova docking potrà contenere fino a 10 unità SATA da 3,5″, ciascuna ospitata in un alloggiamento che potrà contenere direttamente il disco, senza necessità di installarlo prima in un vassoio removibile. Ogni unità dispone di un interruttore di alimentazione dedicato e sarà possibile collegare e scollegare i dischi a anche mentre la docking è in uso, tramite “hot swap”. Nel Sabrent DS-UCTB è stato integrato anche un Kensington lock e ogni alloggio per i dischi è protetto da una serratura, per prevenire furti e manomissioni indesiderate.

L'approccio Tray-less permetterà di inserire dischi senza installarli in alcun vassoio o slitta - Credit: Sabrent

Il DS-UCTB si interfaccia con l’esterno tramite una porta USB 3.2 Type-C di seconda generazione che garantisce una banda di 10Gbps, più che sufficiente per lavorare con Hard Disk 3,5″ SATA 6Gb/s. Nonostante la mancanza di un controller RAID hardware integrato nella docking, Sabrent ha comunicato che sarà comunque possibile creare la configurazione RAID più consona elle esigenze degli utenti via software.

La lista di sistemi operativi supportati è ampia, il DS-CTB è compatibile con Windows 11/10 / 8.1 / 8/7 / Vista / XP / 2000, Distribuzioni Linux basate su kernel 2.4 e successivi e MacOS da 8.6 e successivi.

Sarà possibile equipaggiare il DS-UCTB con dei supporti d’archiviazione già in fase d’acquisto: le configurazioni partono da un minimo di un disco a un massimo di 4. Il prezzo per la docking senza alcun disco è fissato a 599 USD e la disponibilità al momento è solo per gli Stati Uniti, ma confidiamo che arrivi presto anche nel nostro paese. Qui di seguito, vi lasciamo una lista riassuntiva delle caratteristiche del nuovo Sabrent DS-UCTB: