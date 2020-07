Sabrent segna un nuovo record mondiale con il suo nuovo SSD PCI Express 4.0

Non molto tempo fa Sabrent aveva lanciato il suo SSD NVMe da 8TB, il primo al mondo che permetteva di archiviare tale capacità nel piccolo formato da 80mm. Tuttavia, quell’unità funzionava con la vecchia interfaccia PCI Express 3.0 e, di conseguenza, non poteva offrire le stesse performance ottenibili sulla nuova PCI Express 4.0. A quanto pare, la compagnia è intenzionata a registrare un nuovo record mondiale con la commercializzazione di un drive PCIe 4.0 M.2 da 4TB della linea Rocket Q4.

Le informazioni provengono dalla pagina del prodotto su Amazon.com individuata dai colleghi di Tweaktown. Pertanto, tecnicamente questo non è un vero e proprio annuncio ufficiale, anche se non dovrebbe mancare poi molto al suo arrivo. Rocket Q4 assicura velocità in lettura fino a 4.900MB/s, mentre in scrittura può giungere a 3.500MB/s, numeri davvero di tutto rispetto. Per fare un confronto, le unità PCIe 3.0 si fermano generalmente a 3.500MB/s in lettura e scrittura. In futuro vedremo indubbiamente unità maggiormente veloci dato che PCIe 4.0 è in grado di fare molto di più, ma, al momento, siamo limitati dalla larghezza di banda che i controller possono offrire e Phison è praticamente l’unico produttore che vende un controller SSD PCIe 4.0 per le aziende.

Ovviamente, attualmente è possibile sfruttare queste elevate velocità solo sulle piattaforme AMD. L’SSD si basa sulla tecnologia QLC con 4 bit per cella, quindi se avete bisogno di un dispositivo di archiviazione rapido per l’editing o per l’installazione di decine di videogiochi, questo potrebbe essere proprio quello che fa per voi.

In questo momento, il Rocket Q4 da 4TB è venduto a 750$, un deciso aumento rispetto alla variante QLC da 2TB, che viene proposta a 320$, ma probabilmente anche le soluzioni adottate per stipare un gran quantitativo di dati in così poco spazio, nonché la novità, hanno influito sul prezzo finale. Sabrent Rocket Q4 è già disponibile su Amazon.com, ma attualmente non è ancora stato inserito nel catalogo della filiale italiana, quindi non ci resta altro che attendere per vedere quanto denaro dovremo sborsare per portarcene a casa un esemplare.