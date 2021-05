Salad, PC dei gamer realizzano uno dei più potenti supercomputer per il mining

Salad è nata nel 2018 come un’infrastruttura informatica decentralizzata che utilizza i PC da gaming dei giocatori per effettuare il mining di Ethereum in cambio di prodotti come gift card, codici di gioco riscattabili, abbonamenti, DLC e altro. Attualmente la comunità di utenti di Salad è cresciuta così tanto che la sua potenza di elaborazione complessiva è maggiore rispetto a quella del nono supercomputer più veloce al mondo.

A causa di questa crescita, il CEO afferma che Salad inizierà ad espandersi oltre il mining su blockchain e si diletterà in altri carichi di lavoro come AI, rendering e ricerca medica (in modo del tutto simile a Folding at Home). Bob Miles ha avviato il progetto pensando alla diversità. In un mondo in cui Internet sta diventando sempre più centralizzato, Bob vuole che Salad sia il più diversificato possibile per incoraggiare il costituirsi di una rete più sana.

Il processo per ottenere i premi è molto semplice. Potete estrarre Ethereum e/o invitare altre persone al programma per ottenere premi. Tutto ciò che dovrete fare è creare un account con Salad e installare l’applicazione. La strategia della compagnia sembra funzionare piuttosto bene: l’azienda ha già generato 500.000 dollari in premi per i clienti solo negli ultimi tre mesi. Il CEO, Bob Miles, afferma che ci saranno guadagni maggiori in futuro, poiché Salad diversificherà il suo carico di lavoro oltre l’estrazione di blockchain. Mentre possa essere vista come una valida alternativa per iniziare a compiere operazioni di mining, va tenuto in considerazione che riceverete solo 1/6 del valore prodotto. Salad ha guadagnato circa 3,6 milioni dal mining (stando alle stime basate sui PFLOPS dichiarati), ma ha distribuito solo 500.000$ in premi.