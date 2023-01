Windows, Microsoft Office, vari strumenti informatici e software: i saldi di inizio anno sono una grande opportunità per acquistare questi preziosi compagni di lavoro e studio a un prezzo scontato.

I saldi di Capodanno 2023 di GoDeal24 propongono, infatti, le offerte migliori per risparmiare su software ed elettronica. Se svolgi un lavoro che richiede l’invio di documenti via mail a colleghi e clienti, Microsoft Word rimane lo standard; se, invece, devi creare fogli di calcolo, Excel è da sempre l’alleato più affidabile e conosciuto.

Potrai ottenere l’ultima versione di Office 2021 Pro per 24,25€ e, con l’acquisto di più licenze, il costo scende a 13,05€ per PC! GoDeal24 vende solo sistemi operativi Windows, suite Office e altri strumenti e software informatici originali.

Le migliori offerte: Microsoft Office 2021 originale da 13,05€

Windows 10 Pro costa soli 7,25€. Se acquisti, però, il pacchetto per due PC, ti costerà soltanto 6,12€ per licenza.

Saldi a tempo: Windows 10 Pro originale da 6,12€

Il software sviluppato da Ashampoo ha davvero tutto ciò di cui hai bisogno: registrazione video, lavoro d’ufficio, disinstallazione e pulizia del sistema, deframmentazione del disco, elaborazione delle immagini, crittografia dei file, ecc.

Di seguito alcune offerte e proposte.

Ashampoo PC tool

Microsoft Office per Mac

62% di sconto sui pacchetti e altri Microsoft Office – Codice sconto: GOLE62

50% di sconto su altre versioni di Windows – Codice sconto: GOLE50

GoDeal24 ha un negozio completo e professionale con un ampio catalogo di licenze digitali legali e garantite al 100%. Puoi ottenere lo stesso software per oltre l’80% di sconto: non solo il popolare sistema operativo Windows e la suite Office, ma anche i più pratici software per computer e smartphone, come la serie IOBIT, il software Ashampoo, Disk Drill e molti altri.

Altri tool per il PC: i migliori prodotti, ai migliori prezzi

GoDeal24 conosce la “storia” di ogni licenza che vende e gli utenti possono utilizzarle senza incorrere in spiacevoli problematiche. Le licenze acquistabili su GoDeal24 sono, inoltre, “a vita”, ovvero possono essere utilizzate senza restrizioni: il sistema operativo verrà aggiornato e supportato da Microsoft per tutta la sua durata.

L’affidabilità di GoDeal24 si riflette pienamente nella reputazione online di cui gode e nelle numerose recensioni positive su TrustPilot, dove l’azienda è valutata “eccellente e ottima” nel 98% dei casi. La qualità dell’esperienza di acquisto e i numerosi vantaggi offerti dal negozio rendono la piattaforma una scelta ottimale per l’utente finale.

Infine, la consegna digitale ti permetterà di ricevere il software direttamente al tuo indirizzo mail entro pochi secondi dall’acquisto.

Ma non è tutto: GoDeal24 offre un supporto tecnico professionale 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e servizio post-vendita a vita. Maggiori informazioni alla mail: service@godeal24.com.