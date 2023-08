Se avete un hard disk o un SSD da circa 500GB e volete raddoppiare la capacità di archiviazione, oltre a installare nel PC il miglior modello SATA, allora l’offerta relativa al Samsung 870 EVO potrebbe rivelarsi vantaggiosa. Questo componente è disponibile infatti su Amazon a soli 63,91€ anziché 99,99€, grazie a uno sconto del 36%.

Questo SSD da 1TB, grazie alle sue velocità che raggiungono il massimo teorico consentito dall’interfaccia SATA, vi permetterà di lavorare senza scatti o aperture lente di programmi persino su progetti che richiedono elevate capacità di elaborazione. Si tratta di un’opportunità da cogliere al volo, una delle poche che non fa parte dell’Amazon Gaming Week, ma che rimane comunque un affare interessante per chi necessita di potenziare un sistema più datato.

Con il Samsung 870 EVO, dire addio alle tipiche attese di caricamento di giochi o dei programmi Windows è finalmente possibile. Grazie alla tecnologia Intelligent Turbo Write, le velocità di lettura e scrittura subiscono un notevole incremento, raggiungendo come detto livelli massimi per l’interfaccia SATA. Questo rende il Samsung 870 EVO la scelta definitiva per chi desidera potenziare un PC sprovvisto di interfaccia NVMe. In pratica, avrete la capacità di archiviare file di grandi dimensioni, gestire senza sforzi progetti impegnativi ed eseguire multitasking senza alcun rallentamento.

In aggiunta, grazie al software Samsung Magician 6, avrete il pieno controllo sull’unità SSD. Questo software mette a vostra disposizione una vasta gamma di strumenti avanzati, garantendovi un costante aggiornamento riguardo alle nuove ottimizzazioni software. Inoltre, vi permette di monitorare la salute e lo stato dell’unità in modo accurato. La dimensione da 2,5 pollici del Samsung 870 EVO garantisce infine la compatibilità anche con laptop che adottano questo formato, aprendo la porta a miglioramenti prestazionali su diverse configurazioni di PC.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata a questa offerta, ribadendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questo sconto, visto che non ci è dato sapere a quanto ammonta lo stock di prodotti disponibili.

