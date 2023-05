State valutando l’acquisto di un ottimo SSD capiente che vi permetta di giocare anche ai tripla AAA più pensati su PS5? In tal caso non dovreste farvi scappare il modello Samsung 980 Pro 2TB, disponibile al prezzo più basso di sempre grazie allo sconto del 29%. Al momento, infatti, potrete acquistare l’SSD a soli 148,94€ invece di 209,99€.

Un prezzo davvero imperdibile, tenendo presente che vi assicura delle prestazioni eccellenti, per un computing di livello superiore. Dunque, il nostro consiglio è di portare a termine l’acquisto quanto prima, in modo tale da assicurarvi il prodotto prima che le scorte a disposizione terminino!

Alimentato dal controller Samsung Elpis per SSD PCIe 4.0, l’SS 980 PRO vanta velocità di lettura ottimizzate, fino a 7.000 MBs. Questo lo rende due volte più veloce degli SSD PCIe 3.0 e 12,7 volte più rapido degli SSD SATA. Inoltre, grazie all’elevata quantità di operazioni al secondo, garantisce una minore attesa durante i caricamenti su PC e console!

Come probabilmente saprete, gli SSD ad alte prestazioni richiedono un controllo termico altrettanto efficiente. Per garantire prestazioni stabili, il Samsung 980 PRO presenta un rivestimento in nichel per gestire al meglio il livello di calore e un dissipatore di calore per un controllo termico efficace del chip NAND.

Non meno importante, è provvista di un avanzato algoritmo di controllo termico che gestisce il calore in modo autonomo per prestazioni durature e affidabili. Per questo, si tratta di una delle migliori proposte per questa fascia di prezzo!

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Amazon dedicata alla promozione, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine dell’offerta.

