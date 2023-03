Sebbene il Samsung 980 Pro sia stato recentemente soppiantato dal più rapido 990 Pro, esso continua a rappresentare un’ottima opzione per gli utenti in cerca di un SSD performante a un costo inferiore rispetto all’ultimo modello. Tuttavia, è importante prestare attenzione durante l’acquisto di un’unità 980 Pro, poiché è stata segnalata la presenza di dispositivi contraffatti sul mercato.

Un utente del forum cinese Baidu Tieba, come riferito da Harukaze5719, ha scoperto di aver acquistato un Samsung 980 Pro da 2TB falso, che appariva esteriormente identico all’originale e ingannava persino il software Samsung Magician. Tuttavia, rimuovendo l’adesivo presente sul dispositivo, l’utente ha notato che il controller era un Maxio MAP1602A PCIe 4.0, prodotto con un processo a 12 nm da TSMC e privo di DRAM, diversamente dal controller originale Elpis a 8nm con design DRAM.

Photo Credit: Baidu Tieba

Photo Credit: Baidu Tieba

Inoltre, i chip NAND utilizzati nel 980 Pro fasullo differivano da quelli originali: l’unità autentica impiega TLC 3D V-NAND a 128 strati prodotti da Samsung, mentre l’unità contraffatta utilizza TLC 3D NAND (X2-9060) a 128 strati di YMTC. A causa di queste differenze hardware, le prestazioni dell’unità non originale sono notevolmente inferiori: i benchmark condotti dall’utente hanno mostrato velocità di lettura e scrittura sequenziali di circa 4,8 GB/s e 4,5 GB/s in CrystalDiskMark, rispetto ai 7 GB/s e 5 GB/s offerti dal 980 Pro originale.

I Samsung 980 Pro da 2 TB contraffatti sono stati messi in vendita sul mercato dell’usato di Taobao al prezzo di 880 yuan, pari a circa 120 euro al cambio attuale, decisamente inferiore al costo dell’originale e una tale differenza avrebbe già dovuto sollevare sospetti. Ricordiamo che è fondamentale prestare la massima attenzione quando si effettuano acquisti su piattaforme cinesi come Taobao o AliExpress, poiché non è raro incontrare prodotti contraffatti.