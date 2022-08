Samsung ha da poco ufficializzato il lancio di 990 PRO, un SSD NVMe di fascia alta che fa uso della connettività PCIe 4.0. Ancora niente PCIe 5.0 dunque, ma in ogni caso si tratta di un modello caratterizzato da velocità di trasferimento elevate e alta efficienza energetica, pensato appositamente per attività intense, come gaming ad alta risoluzione, video editing, rendering 3D ed elaborazione dei dati.

Il nuovo 990 PRO riduce innanzitutto i consumi, basandosi su una nuova architettura in grado di diminuire la richiesta di energia del 50%, grazie all’impiego del controller di nuova concezione realizzato da Samsung. Oltre a ciò, il rivestimento in nichel che ricopre il controller stesso, insieme al dissipatore di calore che racchiude per intero l’unità, migliorano ulteriormente la gestione delle alte temperature. In aggiunta, l’azienda ha anche dotato questo SSD della tecnologia proprietaria Dynamic Thermal Guard, in grado di assicurare che le temperature rimangano in un intervallo ottimale.

Fonte: Samsung

Venendo alle prestazioni, Samsung 990 Pro è in grado di raggiungere velocità di scrittura e lettura sequenziali massime rispettivamente di 7450 MB/s e 6900 MB/s, con 1.400K e 1.550K IOPS per quanto riguarda i valori di lettura e scrittura casuale. Ciò rappresenta un miglioramento del 55% rispetto al Samsung 980 PRO, reso possibile dall’utilizzo delle più recenti memorie V-NAND, che rendono l’SSD particolarmente adatto al trasferimento rapido di grandi quantità di dati, come texture ad alta risoluzione e modelli poligonali che caratterizzano i recenti titoli tripla A, nonché all’elaborazione di video o altre attività di tipo produttivo, che impegnano in maniera importante le risorse hardware.

Nei test effettuati su Forspoken, titolo d’azione di Luminous Productions atteso per l’uscita nel 2023 e in grado di supportare le più recenti tecnologie di archiviazione, Samsung 990 PRO è stato in grado di caricare la mappa in meno di un secondo, staccando così ampiamente i 4 secondi richiesti da una classica unità SSD SATA III e i più abbondanti 28 secondi invece registrati con un tradizionalissimo Hard Disk meccanico.

Samsung 990 PRO sarà disponibile ovunque a partire dal mese di ottobre, a un prezzo di vendita consigliato di 189€ per il modello da 1TB e di 349,99€ per la versione da 2TB.