Samsung aggiorna la sua line up di monitor per i professionisti

Samsung, uno dei maggiori produttori mondiali di hardware e accessori, ha recentemente rinnovato la sua linea di monitor indirizzate ai professionisti con i modelli S8, S7 e S8. Disponibili con display e caratteristiche tecniche diverse, i prodotti saranno lanciati già il prossimo mese.

Come è facilmente intuibile dal nome, il modello di punta sarà l’S8, il quale sarà distribuito in due diverse varianti, una da 27” e l’altra da 32”. Tuttavia, entrambi i pannelli offriranno una risoluzione 4K (3.840×2.160 pixel) con un aspect ratio di 16:9. A completare la dotazione multimediale, troviamo un hub USB dotato di tre porte USB 3.0, due 2.0 Type-A e una USB-C. La versione da 27” non presenta le due porte USB 2.0, ma aggiunge la ricarica rapida da 90W sulla USB Type-C.

Scendendo un attimo di categoria, troviamo i modelli S7 e S6 che, a differenza di S8, vengono offerte in molteplici configurazioni per soddisfare un maggior numero di utenti. Ad ogni modo, anche in questo caso i pannelli impiegati sono in grado di riprodurre il 99% della gamma di colori sRGB, sono certificati HDR10 ed offrono un piacevole design moderno borderless su tre lati. Infine, coloro che passano tante ore davanti allo schermo saranno lieti di sapere che i prodotti hanno ottenuto la certificazione TÜV Rheinland, il che significa sono dotati di tecnologie che riducono l’affaticamento degli occhi.

Se preferite i monitor ultrawide in formato 21:9, Samsung ha pensato anche a voi con il modello S65UA, equipaggiato con ampio display da 34” a risoluzione 3.400×1440 pixel (UWQHD) e raggio di curvatura di 1000R. Integra anche un hub USB dotato di un totale di cinque porte USB Type-A e una USB Type-C.

Al momento, Samsung non ha ancora rivelato i prezzi di questi monitor, ma dovrebbero giungere sugli scaffali dei negozi ad aprile 2021.