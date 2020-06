Samsung, al via i lavori per la nuova fabbrica di memorie flash V-NAND

Samsung sta costruendo una nuova fabbrica a Pyeongtaek, Corea del Sud, il cui scopo sarà la produzione di memorie flash V-NAND destinate al mercato SSD.

Il colosso sudcoreano dell’elettronica guarda avanti: Samsung prevede nel prossimo futuro una crescente domanda di memorie NAND flash per l’utilizzo in dispositivi IoT (al giorno d’oggi sempre più comuni) e altri prodotti elettronici di consumo, oltre che per l’aggiornamento delle infrastrutture di rete e dei data center che, con l’arrivo del 5G e dei vari meccanismi AI e di machine learning, necessitano di prestazioni sempre più alte. Persino le console next-gen (Xbox Series X e PS5) utilizzeranno per l’archiviazione delle SSD NVMe abbandonando gli ormai troppo lenti dischi rigidi tradizionali, con la Switch di Nintendo che già utilizza ad oggi una memoria di tipo NAND flash.

Questo trend, aiutato dall’utilizzo sempre più predominante di memorie a stato solido anche nei laptop e nei PC tradizionali, sta facendo aumentare la domanda per questo tipo di supporto di memorizzazione. L’azienda, che ad oggi è già uno dei più grandi produttori di memorie al mondo, non vuole farsi trovare impreparata ed ha iniziato nel maggio scorso la costruzione di un nuovo stabilimento dedicato alla produzione delle memorie 3D V-NAND. Samsung produce alcune delle SSD più apprezzate del mercato consumer, riconosciute per le ottime prestazioni e per l’affidabilità, oltre ad essere fornitore di chip di memoria per altri OEM.

La struttura dovrebbe essere completata ed operativa per la produzione di massa già a partire dalla prima metà del 2021 in modo da poter soddisfare la richiesta di mercato. Questo dovrebbe garantire anche al prezzo delle NAND di rimanere su livelli ragionevoli, limitando allo stesso tempo la concorrenza di nuovi e vecchi competitor che dalla Cina si stanno spostando sempre più verso il mercato globale.

“Il nuovo investimento riafferma il nostro impegno a sostenere la leadership indiscussa nelle tecnologie della memoria, anche in tempi incerti” ha dichiarato Cheol Choi, vicepresidente esecutivo di Memory Global Sales & Marketing di Samsung Electronics. “Continueremo a servire il mercato con le soluzioni più ottimizzate disponibili, contribuendo al contempo alla crescita dell’intero settore IT e dell’economia in generale“.