Secondo le ultime informazioni in arrivo dalla Corea del Sud, la collaborazione di Samsung con Apple su un progetto comprendente un display pieghevole è andata oltre le semplici speculazioni.

In occasione del recente SID Review Workshop di Seoul, Samsung ha accennato ai suoi sforzi per sviluppare un grande schermo pieghevole su misura per Apple, destinato in particolare all’uso in un dispositivo dal grande formato che si pensa potrebbe rientrare nell’amata linea di MacBook. Sebbene il progetto sia indubbiamente ambizioso, Samsung deve prima superare alcuni ostacoli nella sua tecnologia di display pieghevole per soddisfare gli esigenti standard di Apple.

Durante l’evento, un importante dirigente di Samsung ha sottolineato che, affinché il mercato dei display pieghevoli possa davvero prosperare, è “necessario” che Apple introduca un prodotto di questo tipo. Sebbene il riferimento ai “foldable” possa potenzialmente includere gli smartphone, il contesto ha suggerito con forza che il punto focale del keynote erano i computer portatili pieghevoli, come i MacBook.

Anche se Samsung si è astenuta dal confermare esplicitamente il lavoro di Apple su un MacBook pieghevole, ci sono state chiare indicazioni che Apple è almeno interessata a questa tecnologia. L’attenzione di Samsung nel migliorare i display pieghevoli per soddisfare le richieste di Apple implica il desiderio di attirare il gigante tecnologico di Cupertino nel mercato dei dispositivi in grado di piegarsi.

Secondo quanto riportato, diversi produttori di laptop sono intenzionati a creare un prodotto pieghevole “full display” e tutti i segnali indicano che Apple è uno di questi OEM. Samsung Display sembra essere tra i principali fornitori di Apple, insieme a LG Display, uno sviluppo che ha ulteriormente alimentato le speculazioni sul futuro MacBook pieghevole.

Per soddisfare i severi requisiti di Apple, la divisione Samsung Display sta sfruttando attivamente la sua esperienza nella produzione di pannelli flessibili. Due aree critiche richiedono miglioramenti: la visibilità della piega e la durata del pannello.

La diapositiva presentata al SID Review Workshop suggerisce che i display pieghevoli di Samsung hanno fatto passi da gigante per quanto riguarda le sollecitazioni di trazione, le sollecitazioni globali, la sottigliezza e la flessibilità. Tuttavia, la riduzione della visibilità delle pieghe sullo schermo pieghevole e il miglioramento della durata complessiva del pannello per competere con i pannelli di vetro standard rimangono aree di attenzione cruciali. Samsung è già al lavoro per risolvere questi problemi, assicurando che la tecnologia pieghevole sia in linea con le rigorose specifiche di Apple.

Anche se la tempistica del progetto rimane incerta, gli analisti prevedono che Apple potrebbe presentare il suo primo computer portatile pieghevole alimentato dalle tecnologie di Samsung Display già nel 2025, con il dispositivo che arriverà sul mercato nel 2026.