Samsung svela i primi chip DDR4 prodotti con i 10 nanometri di terza generazione

Samsung annuncia la prima memoria DDR4 realizzata con un processo produttivo a 10 nanometri di terza generazione (1z-nm). Debutterà nel 2020.

Samsung ha annunciato di aver creato, facendo segnare una “prima volta” nell’industria, un chip di memoria DDR4 a 8 Gbit con processo produttivo a 10 nanometri di terza generazione (1z-nm).

“In soli 16 mesi dall’inizio della produzione in volumi di memoria DDR4 da 8 Gb con il processo a 10 nanometri di seconda generazione (1y-nm), lo sviluppo di DDR4 da 8 Gb a 1z-nm senza usare un processo Extreme Ultra-Violet (EUV) ci spinge ulteriormente verso i limiti dello scaling della memoria DRAM”, ha sottolineato il colosso asiatico dell’elettronica.

L’azienda sudcoreana afferma che il processo 1z-nm risponde alla domanda di un mercato, offrendo oltre il 20% in più di rese rispetto alla precedente versione 1y-nm. La produzione in volumi di DDR4 da 8 Gb a 1z-nm inizierà nella seconda metà dell’anno e i moduli di memoria DDR4 con i nuovi chip arriveranno sui server e i PC di fascia alta nel corso del 2020.

Lo sviluppo di memoria DDR4 con i 10 nanometri di terza generazione getta le basi per la prossima generazione d’interfacce DRAM come DDR5, LPDDR5 e GDDR6. “I futuri prodotti 1z-nm con capacità più alte e prestazioni maggiori consentiranno a Samsung di rafforzare la propria competitività e rinsaldare la leadership nel mercato premium delle DRAM per applicazioni che includono server, grafica e dispositivi mobile”.

In seguito alla validazione dei chip con “un produttore di CPU” non meglio specificato, grazie a moduli DDR4 da 8 GB, Samsung collaborerà attivamente con i propri clienti – i produttori di moduli come Corsair, G.Skill, ecc. – per mettere a punto una gamma completa di soluzioni in modo da soddisfare ogni esigenza.